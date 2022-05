Ledesma afirma que es nula la juramentación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional

En un correo remitido al secretario general del Tribunal Constitucional, al que tuvo acceso La República, Marianella Ledesma consideró que la juramentación de los nuevos magistrados, que se llevó a cabo este viernes bajo absoluta reserva, no tiene validez jurídica .

La referida comunicación del secretario general Oscar Díaz tuvo lugar momentos después que se dio a conocer que el titular del TC juró a cinco de los seis jueces tribunos elegidos por el Congreso.

“Más allá de la falta de consideración y respeto a los magistrados y magistrada salientes por la juramentación ‘secreta’ realizada el día de hoy, considero que es nula dicha juramentación pues no se ha realizado ante el pleno del Tribunal Constitucional (si bien el artículo 19 de la Ley Orgánica dice que se presta juramento ante el presidente, esto solo es válido en la medida que el presidente representa al pleno del Tribunal Constitucional, de modo que si el pleno no ha estado presente en la toma de juramento, éste no tiene validez)”, fue la respuesta de Ledesma Narváez.

PUEDES VER: Ledesma informa que Ferrero no respetó fecha de juramentación para el TC

La letrada recordó que cuando asumió el cargo en 2014 —en una ceremonia que fue transmitida y que contó con la asistencia de público y autoridades— “fue en presencia de los magistrados que dejaban” la institución: “En ese instante asumíamos el juramento, situación que no se ha dado en el juramento de hoy”, argumentó.

“Incluso la juramentación pudo hacerse en un lugar distinto de la sede del Tribunal, pero siempre ante el pleno, pues, ahí se marca el retiro y el ingreso del magistrado y el orden de ubicación dentro de la conformación del Pleno”, advierte la abogada.

Carta que envió el secretario general del TC a los tribunos salientes, luego de que se tomó juramento a los nuevos magistrados. Foto: documento

Ledesma sobre acuerdo trasgredido: “No estamos en tiempos de dictadura”

En su misiva, Marianella Ledesma también hace hincapié en que Augusto Ferrero y José Luis Sardón desconocieron el acuerdo que se tomó en una sesión del TC celebrada en horas de la mañana de este viernes 13.