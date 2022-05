Susel Paredes denunciará a Chirinos en Ética por sus calificativos sobre Betssy Chávez

La congresista no agrupada Susel Paredes anunció que denunciará ante la Comisión de Ética a la congresista y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Chirinos, por lanzar ofensas contra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, cuando era interpelada en sesión del Pleno del Congreso, el ultimo jueves 12 de mayo.

“ Anuncio que voy a presentar una solicitud de sanción a Ética por lo que ha hecho la congresista Chirinos. Ayer, la legisladora, en una opinión grosera y malcriada, ha hecho opiniones al físico de la ministra Betssy Chávez. Esto es incorrecto desde todos los puntos de vista ”, adelantó la legisladora.

La parlamentaria Paredes señaló que en la política se debe debatir con ideas, no calificando a las personas. Según dijo, “para argumentar política no tienes que referirte al cuerpo de las personas, porque habría otras personas a las cuales se puede hacer referencia, pero eso no es correcto”, expuso.

No responde a insultos

La titular de Trabajo y Promoción del Empleo también se pronunció sobre los calificativos que vertió Patricia Chirinos en su contra. Betssy Chávez dejó en claro que, desde su posición, “no responderá a los insultos, puesto que no es parte de su educación”.

“Sabemos que los espacios pueden generar catarsis, divergencias, pero estamos nosotros para buscar sinergia. Mi disposición para escucharlos e incorporar los aportes como representantes de los ciudadanos”, aseveró Betssy Chávez.

Justifica agresión

La congresista de Avanza País no fue ajena a las críticas. A través de las redes sociales, Patricia Chirinos, justificó las ofensas contra la integrante del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

“Ciertamente, el hartazgo por la incompetencia de este Gobierno no nos debe conducir a acciones que puedan ir a más allá de la confrontación de ideas. Por ello, mis disculpas con la ministra Betsy Chávez, los colegas y con todos los que se hayan sentido ofendidos con parte de mi discurso”, escribió en Twitter.