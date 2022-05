Gobernadora de Arequipa defiende a capa y espada a sus asistentes y funcionarios

La gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez continúa minimizando la colocación de funcionarios cercanos y el rosario de renuncias de su personal de confianza en su gestión. “El señor está haciendo su trabajo”, respondió ante la asignación de Miguel Espinal Talavera en la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad. Sin embargo, Espinal realiza otras funciones en la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, como para el Comité de Damas. Incluso viajó para agilizar una donación.

Gutiérrez indicó que si fue irregular el viaje, se devolverá los viáticos. Afirmó desconocer que Espinal había estado involucrado en el favorecimiento a una empresa con compras cuyos propietarios apoyaron en la campaña de la ex gobernadora Yamila Osorio. “Vamos a revisar el caso”, señaló. Negó que sea amigo de Espinal y desconoce si lo es de la presidente del Comité de Damas, Juana Canahuire, su madre. “Yo no soy la persona que contrata”, contestó, pero ella es quien pide el destaque de Espinal, quien es de la FAP.

De la misma forma, no prestó importancia a la renuncia de Flor Muñoz como jefa de Relaciones Públicas por “injerencia de personal ajeno a su oficina”. Nuevamente, un funcionario dimite acusando una interferencia del círculo cercano de asistentes de la autoridad denominado “Minions”. Gutiérrez sostuvo que no son esos los motivos para que Muñoz diera un paso al costado. “Pensaba que la iba a retirar y ha buscado otra opción”, afirmó. Pero la propia carta de renuncia de Muñoz dice otra cosa.

Ratificó que no cambiará a su asesora, que es comadre de su padre Walter Gutiérrez, ni a sus asistentes, ni la asesora que son militantes y precandidatos del movimiento Unidos por el Gran Cambio. “No voy a retirar a ningún de ellos porque estoy trabajando con personal de confianza. Hacen bien su trabajo, que me digan si cometen actos de corrupción”, dijo. En otro momento aseguro que no “direccionamos absolutamente quien entre a trabajar”. Pero coincidentemente son allegados suyos o de su tienda política.

Evalúan funcionarios

El único que renunció es Christof Estrada, según la gobernadora. Esto se dio luego que se denunciara que la madre de Estrada fue beneficiada con una orden de servicio en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Gutiérrez también indicó que están evaluando cambiar al titular de la Gerencia Regional de Energía y Minas, Hebert Tanta Carrasco, y el de la Gerencia Regional de Trabajo, José Luis Carpio Quintana. La autoridad sostuvo que existe una denuncia contra Tanta que llegó a su despacho y que será evaluada. Mientras que Carpio es cuestionado por la rendición de viáticos excesivos.

No quiere una gestión eficiente

La gobernadora está priorizando la lealtad hacia ella, que la capacidad que implica el puesto para colocar a su personal. Eso demuestra que no está interesada en tener una gestión eficiente o por lo menos efectiva en esta época postpandemia para reactivar la economía. No está comprometido con resultado que se puedan medir o conformar un equipo técnico capaz de solventar las necesidades. Si ella es inexperta en la administración, se tiene que rodear de gente que sí sepa. Las malas decisiones las paga la ciudadanía. El problema que hubo en el hospital Honorio Delgado ha sido ese. Los trabajadores no se sienten bien con la persona que mantiene en la dirección y al final hay paros que perjudican al ciudadano.