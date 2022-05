María del Carmen Alva niega haber ordenado a seguridad del Congreso no dejar ingresar a periodistas

La titular del Palacio Legislativo, María del Carmen Alva, acudió a los exteriores del Congreso de la República para hablar sobre el tema de la prensa y su ingreso al hemiciclo. Al respecto, Alva Prieto aclaró que no está en contra de los periodistas, sino que respeta la libertad de prensa.

“El día de ayer llegué un poco tarde porque tuve unos problemas domésticos. Tengo una casa y tres hijos, no solo soy presidenta del Congreso y, con sorpresa, me enteré que no quería dar la cara a la prensa. La verdad, si es que hay alguien que respeta la libertad de prensa y la libertad de la democracia soy yo ”, enfatizó la presidenta del Legislativo a los medios.

PUEDES VER: Betssy Chávez respondió a pliego interpelatorio ante un Congreso casi vacío

Asimismo, manifestó que se está acondicionando la Sala de los cronistas para que las mujeres y los hombres de prensa puedan ingresar al recinto legislativo.

“El 3 de mayo, día de la libertad de expresión y libertad de prensa internacional, anuncié que se estaba viendo el tema para que ingresen porque el tema de la pandemia ya está cambiando. Comenté que se estaba acondicionando la Sala de los cronistas que ha estado cerrado por dos años y medio”, dijo.

PUEDES VER: Periodistas exigen al Congreso que deje de obstruir su labor

En su discurso, Alva Prieto hizo mención a su padre, Miguel Alva Orlandini, quien fue periodista y que conoce cómo fue la labor periodística durante la dictadura.

“Tengo a mi padre que fue periodista. Mi padre Miguel Alva Orlandini, en los ochenta, jefe de Sistema Nacional de Comunicación Social (Sinacoso), fue quien entregó los medios con Belaúnde después de 12 años de dictadura ”, señaló.

En relación al altercado que ocurrió el 12 de mayo en las afueras del Congreso con representantes de organizaciones periodísticas, María del Carmen Alva afirmó que a los miembros de seguridad no se les había ordenado nada.

“Aquí nadie ha llamado ni ha ordenado que no lo dejen entrar. La seguridad hizo lo que pensó en ese momento que era lo que correspondía”, puntualizo.