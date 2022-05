AAR: “El Congreso estaba vacío, les interesaba poco lo que se estaba discutiendo”

El titular de la PCM, Aníbal Torres, y los ministros de Trabajo y Energía y Minas, Betssy Chávez y Carlos Palacios, respectivamente, se presentaron ante el pleno del Congreso este 12 de mayo. Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que las interpelaciones fueron opacadas por la vulgaridad.

El periodista lamentó la intervención de Patricia Chirinos. La congresista de Avanza País prefirió dejar de lado el debate sobre la gestión de la titular del Ministerio de Trabajo y se centró en lanzar frases alusivas al físico de Chávez.

Frases gordofóbicas y denigrantes fueron parte del discurso de Chirinos, las cuales ya han sido rechazas por el Bloque Parlamentario por la Igualdad y Género del Congreso de la República.

“Me produce indignación, vergüenza, no está bien. La persona que estaba encargada de la Presidencia del Congreso debió decirle que se callara la boca y que no tenía derecho a mancillar a una persona por su forma física, no tenía derecho a mancillar al Congreso y a la política peruana”, criticó Rodrich.

El periodista explicó que el Parlamento perdió la oportunidad de debatir políticas públicas en materia laboral.

“El Congreso estaba vacío, les interesaba poco a los congresistas lo que se estaba discutiendo”, manifestó.

Pese a que el Ministerio de Energía y Minas es un sector crucial para la reactivación económica, AAR detalló que el Parlamento tampoco tuvo un debate alturado.

No obstante, lo más penoso de la jornada, para el conductor de “Claro y directo”, fue la presentación de Aníbal Torres. Según su análisis, el primer ministro solo tenía un objetivo: ir a provocar al Legislativo, lograr su censura y que Pedro Castillo esté un paso más cerca para disolver la institución de María del Carmen Alva.

Durante su intervención en el hemiciclo, Torres Vásquez pidió someterse, junto a Patricia Chirinos, a un examen psiquiátrico “para ver quién se encuentra mal”. De igual modo, invitó al congresista Carlos Anderson a tomar una evaluación de inteligencia.

“El señor Aníbal Torres fue a provocar al Congreso para que lo censuren porque lo que quiere el presidente es ir a una disolución del Congreso y usa a este señor, mejor dicho, Vladimir Cerrón los usa a los dos a su antojo”, concluyó.