Aníbal Torres señaló que no asistió a mesa de diálogo en Cotabambas por temor a ser “secuestrado”

Durante su intervención en el hemiciclo, el titular de la PCM, Aníbal Torres, señaló que no acudió a la mesa de diálogo en Cotabambas debido a que, presuntamente, lo querían “secuestrar”.

“Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad y cuáles son sus necesidades, pero se niega. Quieren que yo vaya en donde ellos están levantados. ¿Que vaya para que me puedan secuestrar? No pues”, manifestó Torres Vásquez ante el pleno el 12 de mayo.

Durante la interpelación, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que se han resuelto los problemas registrados al interior del país con excepción de Las Bambas.

Respuesta del gobernador regional

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, se pronunció tras las declaraciones de Aníbal Torres. A través de un video difundido por el Gobierno regional tildó lo dicho por el titular de la PCM de “lamentable”.

“Ante las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hoy en el Congreso, donde da a entender que no acudió a la provincia de Cotabambas por temor a ser secuestrado, en mi condición de gobernador regional de Apurímac califico estas expresiones como lamentables, desatinadas y ofensivas al pueblo de Apurímac. Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores”, enfatizó.

En este mismo sentido, la autoridad regional precisó que espera que el Gobierno de Pedro Castillo pueda resolver los conflictos que se registran en Las Bambas.

Por su parte, el presidente de la comunidad Fuerabamba, Edison Vargas, también rechazó esta postura. “Nos duele que nuestras autoridades nos tilden de secuestradores, nos duele como Las Bambas nos ha masacrado. Ahorita, nuestros hermanos están hospitalizados y nadie dice nada”, expresó para Exitosa.

Asimismo, acotó que su comunidad vive de la agricultura y ganadería, y recalcó que no es la primera vez que el titular de la PCM los ofende.