Aníbal Torres: “El Gobierno de Pedro Castillo no le ha quitado ningún centavo a nadie”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el Gobierno del presidente Pedro Castillo “es de todos los peruanos” y que “no le ha quitado ningún centavo a nadie”. El jefe del gabinete también instó a los gobiernos regionales a usar el monto asignado para beneficio de la ciudadanía.

Durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Cerro de Pasco, Torres Vásquez consideró que devolver el presupuesto que se le otorga a una gestión “significa que no hemos trabajado”.

“Los gobiernos regionales, así como el Gobierno central, nos tenemos que preocupar por la gestión del gasto. Tenemos que gastar los presupuestos que tenemos y no podemos estar devolviendo dinero a fin de año porque eso significa que no hemos trabajado. Eso sí realmente es incapacidad. Para gastar nuestros presupuestos hay que trabajar si es posible día y noche”, dijo el primer ministro.

Aníbal Torres sostuvo que “en un país pobre no podemos andar devolviendo el dinero que nos han dado para beneficio de la población”.

“Es responsabilidad ineludible de este Gobierno del pueblo no solo escuchar, sino también atender y viabilizar los compromisos establecidos en beneficio de la población más vulnerable. Esa es nuestra tarea, nuestra política de Estado, lo cual no quiere decir que no atendamos a los otros sectores porque el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno de todos los peruanos, no le ha quitado ningún centavo a nadie, pero tenemos que dar prioridad a los que siempre fueron olvidados”, agregó.

Aníbal Torres: “Invoco desde Pasco a la oposición para dar un paso a la unidad”

En horas de la mañana de este viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, invocó a la oposición del Gobierno de Pedro Castillo a apostar por la unidad en beneficio del país.

“La lucha política debe terminar. No estamos en campaña política. Invoco desde Pasco a la oposición para dar un paso a la unidad, en busca del bien de nuestro país”, apuntó.