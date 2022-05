Matrimonio igualitario y consulta previa en agenda del nuevo Tribunal Constitucional

El nuevo Tribunal Constitucional (TC), con los seis magistrados elegidos el martes por el pleno del Congreso, deberá resolver casos importantes y polémicos. El aún magistrado Eloy Espinoza manifestó que entre esos temas está el tratamiento de la consulta previa frente a las actividades extractivas mineras.

“La consulta previa es un derecho de los pueblos originarios. Es un tema que se está haciendo cada vez más fuerte, hay comunidades enteras que se movilizan, como en el caso Las Bambas”, declaró.

También tendrá que resolver demandas sobre el matrimonio igualitario, del que aseguró: “Hay varios casos en que piden se reconozca el matrimonio de personas del mismo sexo, eso en aplicación a pronunciamientos de la Corte Interamericana”.

PUEDES VER: Convocan movilización para este viernes 13 tras elección de nuevos magistrados del TC

Hizo mención a la demanda de la congresista Susel Paredes, quien busca el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Miami, Estados Unidos, con su esposa Gracia Aljovín. Según Espinoza, la sentencia ya debería estar publicada y consideró que “es un tema clave para el matrimonio igualitario”.

La congresista Susel Paredes ha pedido al estado peruano reconocer la validez de su matrimonio celebrado en Estados Unidos. Foto: La República

Añadió que el nuevo TC deberá tomar decisiones ante demandas que buscan asegurar la protección de los sectores vulnerables pospandemia, donde los servicios públicos han sido afectados, entre los que la aspiración a tener una educación de calidad y ahí se verá el caso de la Sunedu.

“El TC no debe perder de vista su razón de ser, cuando la gente no tiene salidas objetivas recurre a otras salidas y eso es peligroso”, argumentó el magistrado a La República.

PUEDES VER: Legisladores morados piden a Contraloría publicar informes de nuevos magistrados del TC

Asimismo, consideró importante el problema de los pensionistas, el de la Sunat con los intereses moratorios y la defensa del medio ambiente con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Hemos sido claros con la Sunat, la lentitud estatal no puede perjudicar a la gente”, comentó.

Uno de los primeros temas que resolverá el nuevo TC es la existencia del muro entre La Molina y Villa María del Triunfo. “Se hizo la medición del muro para ver si hubo discriminación, pero nos ganó el tiempo. Con esos reportes el nuevo TC debe pronunciarse”, precisó.

Los planillones

Consultado sobre los planillones para la recolección de firmas por el referéndum de la Asamblea Constituyente, Espinoza manifestó que es responsabilidad del personal administrativo.

“No somos los magistrados los que preparamos los planillones. No sabemos qué ha pasado para que no se entreguen los planillones, eso se entrega de inmediato. Voy a pedir que se realice una investigación. Es la primera vez que pasa eso de que no hay planillones”, explicó.

Congresistas de distintas bancadas decidieron archivar el proyecto de asamblea constituyente presentado por el Ejecuutivo. Foto: composición/La República

El dato

Inicio. Para que entre en funciones el nuevo TC, la norma dice que son 10 días hábiles desde el momento de la publicación de la resolución legislativa, por lo que será antes de fin de mes, informó Eloy Espinoza.

Reacciones

Úrsula Indacochea, fiscal para el Debido Proceso

“Acuerdo de Junta de Portavoces, previo a votación, le puso al concurso cartel que decía ‘nos hemos repartido’. Al eliminar posibilidad de convencer a otros de votar por unos o no”.

Cruz Silva, abogada IDL