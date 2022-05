Aníbal Torres a Roberto Chiabra: Lo reto a debatir conmigo, los 2 solos, en el lugar que señale

Durante la interpelación que se viene desarrollando contra el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ante el Pleno del Congreso, Torres Vásquez retó al congresista de Alianza para el Progreso (APP) Roberto Chiabra a debatir “los dos solos”, luego de que el apepista solicitara que renuncie al cargo de primer ministro.

“Frente a las subjetividades que usted ha manifestado, yo no sé si estará en posibilidad de debatir conmigo sobre ese problema, los dos, en el lugar que señale y los medios que señale” , dijo Aníbal Torres a Roberto Chiabra.

Durante el debate sobre la interpelación contra el titular de la PCM, el parlamentario Chiabra criticó a Aníbal Torres porque no tuvo un gesto de solidaridad con los familiares de los fallecidos y heridos que se registraron durante las protestas sociales en los primeros días de abril.

Asimismo, Roberto Chiabra recordó que Torres informó que presentó su renuncia ante el presidente Pedro Castillo; sin embargo, aún permanece en el cargo.