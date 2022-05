Magistrado Gustavo Gutiérrez: “He patrocinado causas de organizaciones políticas ante el JNE”

El recientemente nombrado magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Ticse admitió que ha patrocinado a organizaciones políticas durante las Elecciones Generales 2021. El nuevo tribuno señaló que ha visto casos de diversos partidos, entre ellos Renovación Popular. Sin embargo, enfatizó en que no es militante de ninguna agrupación y que sus participaciones han sido dentro del ámbito laboral.

“Yo soy abogado constitucionalista. He patrocinado causas de organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) . No he patrocinado causas civiles, ni indemnizaciones, ni causas penales. (Patrociné) la defensa de los derechos de participación política de Renovación Popular, del Frente Esperanza, de Fe en el Perú, de candidatos de Alianza para el Progreso, de Acción Popular. He participado como profesional, pero no tengo ninguna militancia. Inclusive ha habido un candidato que tiene militancia partidaria, pero parece que más les ha importado mi candidatura”, dijo para Canal N.

Gutiérrez Ticse aseguró que a Renovación Popular le impusieron una multa porque el Jurado Nacional de Elecciones consideró que Rafael López Aliaga había realizado actos proselitistas.

“Al partido político, durante el proceso electoral, le impusieron algunas multas, como a los otros partidos políticos que he patrocinado, por haber utilizado (Rafael López Aliaga) una gorra al salir de su vehículo para concurrir a una entrevista en un pueblo y eso el Jurado consideró que era una propaganda prohibida. Pero en nuestro caso consideramos que no era correcto, porque el señor López Aliaga no hizo ningún tipo de acto proselitista con su gorro , sino utilizó un gorro para salir de su vehículo a razón de que eran las 9.00 a. m. y había mucho sol”, manifestó.

Por otro lado, se refirió a la elección de los nuevos magistrados en el pleno del Congreso y saludó la decisión. Además, argumentó que se ha llegado a entendimientos en temas complejos.

“A mi criterio, esto demuestra que el Congreso también puede llegar a entendimientos en temas complejos en aras de la institucionalidad. Lo veo como algo positivo. Esto demuestra que el Congreso, pese a las diversas tendencias, sí pueden llegar en determinados momentos a consensos”, agregó.

Finalmente, sobre la decisión de la Junta de Portavoces de no incluir un debate en la elección, el magistrado indicó que no es posible lograr un respaldo total sobre una decisión en el Parlamento.