RMP: “¿Qué le ofrecieron a Vladimir Cerrón para que haya aceptado este TC?”

El último martes 10 de mayo, el Congreso de la República votó a favor de la selección de los seis candidatos al Tribunal Constitucional. La sesión, que se realizó sin debate, ha tenido varios vicios. Rosa María Palacios indicó que el presidente de la comisión de selección, José Balcázar (Perú Libre), le mintió a todo el país al afirmar que hubo transparencia en el proceso.

Agregó que la forma en que se han elegido a los magistrados revela otro problema. Para Palacios, “era evidente que todo estaba pactado y pauteado”.

Al terminar la jornada, los magistrados elegidos fueron: Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdéz y César Ochoa Cardich.

“En la exposición de Balcázar se miente, se vota sin debate y sin prensa (...) Hasta esta hora no entendemos qué pasó ayer (...) Hay un pacto de facto del sector de Vladimir Cerrón, el sector marxista, comunista de Perú Libre”, detalló.

La abogada resaltó que este nuevo Tribunal Constitucional es bastante conservador, por lo que se preguntó por qué el partido de Vladimir Cerrón ha apoyado esta elección, ya que la nueva composición de este máximo organismo constitucional no respaldaría nunca un cambio del capítulo económico o un cambio de la Carta Magna.

RMP insistió en que ha existido un pacto que favorece a Cerrón Rojas. “¿Qué le han ofrecido para que su hermano Waldemar y Guido Bellido voten por este TC?”, preguntó.

El lápiz se rompe

Luego de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, 10 congresistas oficialistas presentaron su renuncia a la bancada de Perú Libre. Los parlamentarios pertenecían al bloque magisterial del partido del lápiz.

Los parlamentarios que dejan a Vladimir Cerrón para formar una nueva agrupación son: Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Medina, Segundo Quiroz, Paul Gutiérrez, Edgar Tello, Germán Tacuri, Katy Ugarte y Lucinda Vásquez.

En respuesta, el sentenciado exgobernador de Junín alegó que estos congresistas solo fueron invitados y nunca formaron parte de la militancia de Perú Libre. Además, precisó que seguirán votando a favor de Pedro Castillo.

“El partido no se afecta por disidencia de sus invitados magisteriales, nunca fueron militantes orgánicos, sino electorales. No se van por principios, sino por intereses propios y cuoteo. La correlación de fuerzas no se afecta, seguirán votando por Pedro Castillo, nosotros también. ¡Adelante!”, escribió en Twitter.

Tras la salida de los parlamentarios, Cerrón Rojas queda con una bancada de 22 y la agrupación de Keiko Fujimori pasa a ser la fuerza mayoritaria en el Parlamento con 24 congresistas.

“Tenemos el derecho a saber qué le ofrecieron a Vladimir Cerrón, porque eso tiene que ser muy valioso para que haya aceptado ese Tribunal Constitucional (...) ¿Qué cosa le han dado ha cambio de un TC homogéneamente conservador?”, advirtió.