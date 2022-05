Presidente Pedro Castillo exigió que le demuestren si es un corrupto

Desde Apurímac, el presidente Pedro Castillo insistió en que lo quieren estereotipar como un corrupto, y exigió pruebas.

“Hoy nos quieren poner el cliché de corruptos y quiero que me lo demuestren, en dónde he metido la mano, a quién le he robado”, dijo en respuesta a la lobista Karelim López, quien lo acusó de encabezar una organización criminal.

Aseguró no haber robado al Estado y que, por lo tanto, no le preocupan estas denuncias.

“Por más zancadillas que pongan para distraernos, para tener que buscar a alguien para nuestra defensa, eso a mí no me preocupa porque yo no le he robado a nadie”, remarcó Castillo.

En alusión a las denuncias de plagio de su título de magíster, señaló que son inventos y que han involucrado a su familia.

“Hoy se inventan muchas cosas, se buscan personas para que hablen cosas que ni siquiera conocen, se meten con la familia, se meten con la forma como nos hemos superado con nuestra propia fuerza para ser lo que somos, pero esa es su agenda, nosotros tenemos una agenda propia que es atender las necesidades de un Perú profundo”, declaró.

Al reiterar que han enviado hasta 30 proyectos de ley al Congreso que no son atendidos, comentó que existen congresistas que han sido elegidos para poner obstáculos y que encima siguen cobrado su sueldo.

“Desde acá invoco al Congreso de la República, hemos puesto en la mesa del Legislativo más de 30 proyectos, pero vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas y no hay congresistas que siquiera se han tomado la facultad para proponer al país y a su propio Congreso algún proyecto de ley para solucionar los grandes problemas que tiene este país y siguen cobrando mensualmente sin hacer ningún proyecto para el país”, sostuvo.

Mensaje

En otro momento, el presidente afirmó que es discriminado por ser un campesino que hoy gobierna el país, y que se burlan de su forma de hablar.

“Somos campechanos, somos más serranos que la papa y por eso, cuando un compañero, un hermano del campo hoy pisa y gobierna desde Palacio, no les gusta, nos discriminan, se burlan de la forma como hablamos y por eso nosotros hemos venido a cambiar el país”, dijo.

En otro momento, reconoció las limitaciones para atender las necesidades de la población y manifestó que es una batalla dura.

“Las cosas no se hacen de un momento a otro, es dura esta batalla, nos han puesto una serie de obstáculos, pero vamos a romperlos”, indicó.

Luego, Castillo cuestionó a las empresas encuestadoras y a los medios de comunicación.

“¿Ha llegado por acá alguna encuestadora?, ¿ustedes saben qué dicen los periódicos y las pantallas el día de hoy?”, preguntó al público, que respondió con un “no”. “Esto es porque nosotros los del pueblo paramos trabajando. No somos ociosos”, agregó.

Después, el jefe de Estado criticó la burocracia estatal y la forma en que los funcionarios atienden a los dirigentes del interior del país.

“Han llegado expedientes a oficinas de diferentes estamentos del Estado y muchas veces el que está detrás de ese pupitre -como se ha formado en otro lugar- si quiere los atiende y si quiere, no. Hemos encontrado en diferentes oficinas personas que están años detrás de un escritorio y cuando un dirigente los llama simplemente no les da la gana de contestar”, acusó.

El presidente Pedro Castillo estuvo en Apurímac para inaugurar una obra de mejoramiento del servicio de riego que beneficiará a 2 mil familias de siete comunidades.

Mejoramiento del riego para Andahuaylas

El mandatario Pedro Castillo puso la primera piedra de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de riego para siete localidades de la provincia de Andahuaylas.

La obra beneficiará a más de 2 mil familias y tiene como objetivo incrementar la productividad agrícola y garantizar la seguridad hídrica de los pequeños productores agrarios.

Se ejecutará en un plazo no mayor a 2 años y tiene una inversión de más de S/ 182 millones.