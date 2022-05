Modesto Montoya: “Todos los ministros respaldamos a nuestro presidente”

El titular del Ministerio del Ambiente, Modesto Montoya, afirmó que el gabinete ministerial respalda la gestión del presidente Pedro Castillo. Su declaración se da luego de que Zamir Villaverde saliera a manifestar ante la Comisión de Fiscalización que el jefe de Estado habría interferido en las últimas elecciones junto con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a pesar de que la Fiscalía archivó las denuncias.

“La preocupación nuestra es resolver los problemas. Cuando los exponemos inmediatamente nos hacen preguntas que no tienen que ver con eso. Por ejemplo, me dicen respalda o no al presidente, como si eso estuviera en duda. Todos los ministros respaldamos a nuestro presidente ”, expresó Montoya durante el X Consejo de Ministros Descentralizado en Tumbes.

“Sin embargo, los grupos organizados que se opusieron a su candidatura desde hace un par de años se han convertido en jueces. Difunden noticias que están ajenas a lo que estamos viviendo actualmente”, prosiguió Montoya.

En esa misma línea, el ministro del Ambiente señaló que la información que se difunde carece de pruebas.