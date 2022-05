Gobernadora de Arequipa no acude a Consejo Regional para responder sobre su gestión

La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez no acudió a la última sesión del Consejo Regional de Arequipa (CRA). La autoridad fue invitada especialmente para responder sobre cuestionamientos de su gestión. Por ejemplo, las contrataciones de asistentes, militantes de su movimiento regional Unidos por el Gran Cambio y familiares espirituales. En lugar de ir al consejo, participó en la ceremonia de reconocimiento a las mujeres que representan diversas organizaciones sociales en la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

El gerente general del GRA, Jorge Luis Suclla, sostuvo que sobre las denuncias periodísticas de copamiento de personal muy cercano a la autoridad, ya se ha dispuesto investigaciones internas que se encargarán de estos temas. “Por mandato de la gobernadora a través de los diversos organismos verán esos temas, como es el caso de Asesoría Jurídica, secretaría técnica de procedimientos administrativos”, dijo.

Suclla ratificó que no habrá cambios sobre ese grupo de servidores, como los denominados “minions” acusados de tener injerencia más allá de sus potestades. Incluso minimizó las denuncias contra ellos. “Como ya lo he manifestado, los cuestionamientos deben ser específicos. ‘ Este señor está robando’ , ‘este señor está asumiendo funciones que no le corresponden’. Cuando nosotros tenemos esas denuncias, actuaremos inmediatamente”, enfatizó.

Recordar que también hay denuncias que se está beneficiando a amigos y hasta familiares de ese personal allegado. Es el caso de los asistentes de la gobernadora Leonidas Medina o Christof Estrada. Sobre este último, su madre recientemente fue contratada por Autodema para brindar un servicio.