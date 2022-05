Sigrid Bazán contra ministro Chávarry: “Renuncie o presentaremos una moción de censura”

La congresista de la bancada Cambio Democrático Sigrid Bazán se mostró en contra del ministro del Interior, Alfonso Chávarry, quien es el primero de los cuatro ministros de la PCM que se enfrentan a una interpelación presentada por el pleno del Congreso.

Dentro de sus declaraciones, la congresista reconoció la labor de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, afirmó que existen excepciones. “Hay malos elementos y coincido en que los malos elementos deben ser apartados. Por eso, señor ministro, renuncie usted o de otro modo presentaremos una moción de censura”, declaró.

Bazán también criticó las acciones tomadas por Chávarry durante las últimas protestas suscitadas en diferentes puntos del país desde el 5 de abril. La parlamentaria aseveró que “no está cumpliendo con su rol de garantizar, mantener y reestablecer el orden interno con respecto a los derechos humanos”. Además, dijo que esta idea no solo provenía de ella, sino también de otros colegas.

“Este ministro no puede ser el de los perdigones fantasmas, no puede ser el ministro del descontrol”, concluyó Bazán ante el pleno. Así dejó clara su disconformidad con la documentación presentada por el titular de de la cartera del Interior, a la que calificó de “contradictoria” y enfatizó que las palabras emitidas provienen de alguien que “no sabe o no opina”.

Chávarry tendrá que responder un total de nueve preguntas planteadas por el Congreso y brindar una resolución óptima hacia los 130 congresistas para evitar una censura.