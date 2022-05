Oficialismo y oposición otra vez unidos: Cerrón y Montoya rechazan acceso de la prensa al Congreso

El 10 de mayo, el Congreso de la República llevó a cabo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en total secretismo. Esta se caracterizó por la falta transparencia y de un debate pertinente durante la decisión del Pleno tras un acuerdo de la Junta de Portavoces. A esto se le suma la ausencia de la prensa dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo para informar los pormenores que ocurrieron durante la tarde del martes. Cabe señalar que la sesión solo fue transmitida por el canal del Parlamento.

Los voceros de Renovación Popular, Jorge Montoya, y de Perú libre, Waldemar Cerrón, se negaron a comprender la labor de los hombres y mujeres de prensa ante situaciones que son de interés nacional.

Por un lado, el congresista Montoya evidenció su oposición sobre el ingreso de los medios de comunicación al Legislativo y justificó su postura manifestando que la población peruana solo tiene que conocer el “producto final”.

“Yo creo que no es conveniente. En el Pleno se hacen muchas cosas y el público tiene que saber el producto final de las cosas. Ustedes están ahí para verlo porque se filma lo que está sucediendo, pero no es un show mediático lo que se hace adentro”, sostuvo el vocero de Renovación Popular luego de la elección de los seis tribunos.

Por otro lado, Waldemar Cerrón se refirió este 11 de mayo acerca de la participación de los periodistas en las sesiones del Congreso. Sobre el tema, el perulibrista mencionó que “se debe respetar los espacios del gobierno”.

“Cuando hay un tema del Congreso es una reunión del Congreso está transmitido y no creo que haya mayor inconveniente. (...) Mi opinión es que deben estar donde tengan todas las comodidades para que puedan transmitir. Yo dije hace tiempo que no deben estar en esas condiciones, pero también hay que respetar los espacios del gobierno ”, expresó.

Respuesta de organizaciones

Durante la tarde de este 11 de mayo, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) se pronunció sobre el impedimento de la prensa al Hemiciclo. El gremio convocó a una campaña denominada “¡Periodistas al hemiciclo!”, cuya finalidad es exigir al Congreso que autorice “el retorno inmediato” de los reporteros, específicamente al hall de los Pasos Perdidos y otras salas del Palacio Legislativo.

“Desde la ANP consideramos que la fuerza colectiva de las instituciones, los medios de comunicación, periodistas y ciudadanía en general permitirá que las coberturas informativas retornen a los ambientes interiores de la sede de un poder del Estado”, se lee en su cuenta de Twitter.

La asociación compartió cuatro pasos para que la ciudadanía solicite al Parlamento el acceso de los hombres de prensa a las instalaciones del Congreso.

Ingresa a la mesa de partes virtual del Congreso como usuario externo: https://wb2server.congreso.gob.pe/mpvirtual/

Crea tu usuario para usar la mesa de partes virtual: https://congreso.gob.pe/Interface/manual/index.html

Completa el formulario adjuntando la carta del pedido en formato PDF

Cuando ingreses correctamente el documento recibirás un correo de confirmación.

Foto: captura de Twitter

A la vez, semanas atrás, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también denunció a través de sus redes sociales que el Congreso de la República no permitió el ingreso de los reporteros a sus instalaciones para las labores periodísticas.

El último 18 de abril, el gremio exigió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que la prensa vuelva a tener acceso al hall de los Pasos Perdidos y otros lugares donde los periodistas ejercían sus trabajos. Incluso, tres días después, IPYS envió una carta a Alva Prieto.

“Últimamente, las medidas restrictivas por pandemia han sido levantadas en todos los sectores. Sin embargo, la prensa aún está impedida de ingresar a las instalaciones del Parlamento; por ejemplo, al hall de los Pasos Perdidos, donde normalmente reporteros y reporteras enriquecen su cobertura”, mencionaron en aquella oportunidad.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué dice María del Carmen Alva sobre el tema?

El 1 de mayo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, destacó el trabajo que vienen haciendo los periodistas a pesar de las críticas que viene recibiendo por afectar la cobertura de la información.

“Tengo el honor de ser hija de un padre cuya vena periodística siempre lo llevó a luchar por preservar la democracia a través de esta noble profesión, y de ser militante de un partido que veló por la libertad de prensa”, dijo Alva Prieto días atrás.

“ Si no fuera por ustedes, no tendríamos cómo retroalimentarnos para poder mejorar ; no tendríamos cómo enterarnos de situaciones que suceden en nuestras propios partidos u organizaciones”, prosiguió.

Dos días después, Alva Prieto anunció por medio de sus redes sociales que se habilitará un espacio para que la prensa pueda efectuar la cobertura de los hechos que incluye al Legislativo.

“Anuncio que desde el Congreso hemos iniciado el acondicionamiento de la Sala de Cronistas Parlamentarios, la cual lleva cerrada más de dos años y requiere de algunas mejorías (...) En las siguientes semanas, nuevamente los acreditados accederán al Palacio Legislativo , siempre cuidando las medidas sanitarias, porque la pandemia no ha terminado. ¡Viva la libertad de expresión y la democracia!”, se lee en su cuenta de Twitter.

No obstante, hasta el momento, los reporteros de diversos medios de comunicación aún no logran ingresar al Hemiciclo para realizar sus actividades periodísticas.