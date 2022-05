Aníbal Torres critica a exministros de Salud: Apenas supieron ser vacunadores

Aníbal Torres, actual titular del Consejo de Ministros, criticó a los exministros de Salud que trataron el tema de la vacunación contra el coronavirus en el Perú . Esto, durante su discurso en el X Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Tumbes este miércoles 11 de mayo.

Al respecto, el jefe del gabinete ministerial señaló que, pese a que la salud “estuvo abandonada toda la vida” en el país, la actual gestión de ministro Jorge López viene haciendo “todos los esfuerzos”, por lo que cuestionó que extitulares del Minsa salgan a criticar los programas de vacunación.

“Toda la vida estuvo abandonada la salud, toda la vida. No había postas médicas, no había hospitales y no había profesionales de la salud. Estamos haciendo el máximo de los esfuerzos por superar esa situación en el país, pero que no salga, pues, algún exministro (de Salud), que apenas supo ser un vacunador, ni vacunador siquiera, a criticar la actual gestión en salud (de Jorge López) diciendo que ellos son los más capaces. No. Eso no es correcto, no es decente ”, enfatizó.

Seguidamente, Aníbal Torres resaltó que el Perú tampoco ha estado bien en infraestructura. “ ¿Cuándo el Perú ha estado bien en vías de comunicación, de carreteras, de puertos, terminales marítimos? ¿Cuándo? Estamos trabajando intensamente en eso gobiernos locales, regionales y el Gobierno nacional. Todos necesitamos trabajar conjuntamente para mejorar esa triste realidad”, añadió.

Exministros de Salud criticaron al Gobierno por medidas ante pandemia

Anteriormente, el exministro Hernando Cevallos criticó al Gobierno por el vencimiento de las vacunas COVID-19. Cevallos responsabilizó a la gestión del extitular del Minsa, Hernán Condori , quien fue censurado por el Pleno del Congreso. Posteriormente, ya con Jorge López a cargo del Minsa, mencionó que hizo falta celeridad en el proceso de vacunación, lo que provocó el vencimiento de las dosis.

“Según el informe corroborado por la Contraloría se adquirieron vacunas pediátricas calculando inmunizar solo al 80% de la población de 5 a 11 años. No hubo exceso de vacunas, sino falta de celeridad en la vacunación lo que produce su vencimiento ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, rechazó la medida anunciada por Aníbal Torres sobre el uso opcional de mascarillas para vacunados con doble dosis. De acuerdo, al exfuncionario dicha disposición afecta la inmunización de tres dosis entre la población de 12 a 60 años.