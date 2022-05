Juan Burgos rechazó que Cerrón deslizara insistir con nueva constitución “por vía no pacífica”

El congresista Juan Burgos, de Avanza País, se mostró en contra de lo expresado por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante un seminario de su partido político, en el que deslizó la posibilidad de insistir con una nueva constitución “por una vía no pacífica”, tras la decisión de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República de archivar el proyecto de reforma constitucional para un referéndum.

“Definitivamente es una conducta dictatorial, totalitaria. Él está buscando imponer un estado en donde la dictadura de la ultra izquierda llegue a primar sobre todos los demócratas del Perú”, declaró a Canal N.

El ex gobernador regional de Junín insistió en que los cambios en el país solo pueden llegar a través de una nueva carta magna y no bajo los límites de la Constitución del 93: “Nosotros reafirmamos desde que se fundó el partido: en el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, aseveró el último 3 de mayo en uno de los locales del partido.

Comisión de Constitución archivó proyecto enviado por el Ejecutivo

El último 6 de mayo, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso archivó la propuesta del proyecto de reforma constitucional que buscaba una consulta popular vía referéndum en las elecciones regionales y municipales 2022 para la instauración de una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución.

Al respecto, Patricia Juárez, fujimorista y presidenta de la Comisión de Constitución, explicó que durante el debate se pudo demostrar que todos los derechos ya se encontraban consagrados en la Constitución del 93. “El problema no es la constitución, el problema es quiénes conducen el estado”, indicó la parlamentaria.