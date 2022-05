RMP sobre elección de magistrados del TC: “Va a haber repartija”

Este martes 10 de mayo, el Congreso de la República elegirá a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Frente a este panorama, Rosa María Palacios señaló que el proceso no ha sido transparente, como lo denuncia hoy la portada del diario La República.

Este medio periodístico solicitó al Parlamento que se entreguen todos los informes de Contraloría —51 reportes— sobre los aspirantes al Tribunal Constitucional. No obstante, el presidente de la comisión de selección, José Balcázar, decidió que esto no sería de dominio público, pese a que el reglamento del Legislativo dice lo contrario.

Tras la negativa, La República recurrió al Tribunal de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, el cual falló a favor del medio de comunicación. Sin embargo, Balcázar alegó que no cumpliría con el mandato.

“Ayer, en una situación desesperada, porque todo se iba a saber hoy día, mandan el material. 857 páginas y el 80% está borrado. Así las han mandado ¿Por qué? Porque el señor Balcázar no quiere que usted se entere de los antecedentes de sus primeros puestos”, comentó.

Los candidatos a nuevos magistrados, de acuerdo con el orden de mérito, son Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.

“Los dos candidatos favoritos para esta tarde son patrocinados por Fujimori y todos los grupos más a la derecha (...) Va a haber repartija y la vamos a ver esta tarde”, precisó.

Asamblea por insistencia

Luego de que la Comisión de Constitución decidiera archivar el proyecto de ley para una asamblea constituyente, Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, ha decidido insistir con la iniciativa, pero esta vez no por una vía democrática.

“En el Perú no va a haber cambios si no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o una vía no pacífica”, dijo el hermano de Waldemar Cerrón durante un acto oficial del partido del lápiz.

RMP explicó que el sentenciado exgobernador de Junín ha llamado a sus partidarios a seguir una solución no pacífica; es decir, fuera del estado de derecho.

“Esto, lo que ha planteado el señor Cerrón, es un acto de sedición (...) Llamar a sus partidarios a la violencia para imponer una asamblea constituyente es un acto de sedición y la conspiración para cometerla también es delito. Mucho cuidado con las palabras”, dijo.

Palacios se mostró de acuerdo con la hipótesis de Augusto Álvarez Rodrich expuesta en su columna publicada en el diario La República. De acuerdo con el periodista, existiría un plan B, donde Cerrón Rojas utilizaría las Elecciones Municipales y Regionales 2022 para continuar con su narrativa de una nueva constitución.

“El plan B es el copamiento del Estado, utilización de recursos públicos para la campaña electoral de octubre”, advirtió.