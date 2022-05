Tribunal Constitucional: Congreso votará directamente, no habrá debate ni cuestiones previas

La Junta de Portavoces del Congreso acordó que la votación de los seis magistrados del Tribunal Constitucional se dará inmediatamente después de la exposición del titular de la comisión especial, el perulibrista José María Balcázar. No habrá debate previo ni procederán cuestiones previas para reprogramar la votación.

Al inicio de la sesión, María del Carmen Alva reiteró lo acordado por los voceros. Ruth Luque (Cambio Democrático) y Kelly Portalatino (Perú Libre) se mostraron en contra; sin embargo, la presidenta del Congreso no les otorgó el uso de la palabra.

“El día de hoy he sido expresiva y he generado mi derecho constitucional (...) y se ha vulnerado mi derecho a la libre expresión. Me han amordazado, me han limitado como mujer, como madre, como todo. No es permisible que la presidenta del Congreso se siga burlando del pueblo peruano al no dar el uso de la palabra a una ciudadana y a una congresista”, dijo Portalatino a la prensa en exteriores del Parlamento.

Por su parte, Luque Ibarra precisó que fue la única vocera que rechazó el planteamiento, pero que, “lamentablemente, ha sido una decisión mayoritaria”.

“Hoy, nuevamente, se ha sometido una votación a mano alzada. Me parece incongruente que no pueda hacerse un debate para exponer las razones políticas y las razones por las cuales las distintas bancadas y los congresistas tomamos decisión sobre este tema. Son decisiones arbitrarias que se toman a espaldas de la ciudadanía. Después no digan porque la población rechaza tanto al Congreso”, declaró la legisladora.