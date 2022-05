AAR: “Ojalá que no se elija un TC a la medida de los intereses subalternos”

Luego de que la Comisión de Constitución archivara el proyecto de ley para convocar a un referéndum, Vladimir Cerrón estaría optando por poner en marcha su plan B.

De acuerdo a Augusto Álvarez Rodrich, el secretario general de Perú Libre utilizaría como “caballito de batalla” la asamblea constituyente para las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

En este sentido, Cerrón Rojas ha asegurado que insistirá con la asamblea constituyente así sea por la vía no pacífica.

PUEDES VER: Congreso elige hoy a miembros del Tribunal Constitucional con secretismo

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución. Compatriotas, nosotros reafirmamos, desde que se formó el partido, de que en el Perú no va a haber cambio si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, dijo el sentenciado exgobernador de Junín en un acto oficial del partido del lápiz.

AAR, como lo ha explicado en su columna publicada en La República titulada “Plan Cerrón para ganar la elección”, recalcó que el fundador de Perú Libre está construyendo una campaña electoral sustentada en la fallida asamblea constituyente, asegurando que una nueva Constitución es la solución para todos los problemas y pactos en el Congreso.

Agregó que hoy, martes 10 de mayo, es un día importante para la política peruana. El Parlamento deberá elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, advirtió que el proceso no ha sido transparente.

“Es un proceso, un concurso que deja mucho que desear y en un organismo tan importante como lo es el Tribunal Constitucional. Ojalá que no se elija un tribunal a la medida de los intereses subalternos”, criticó.

Asimismo, Rodrich recordó que el Legislativo también comenzará con la ronda de interpelaciones. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, acudirán hoy ante el Pleno para responder el pliego interpelatorio.

Para el conductor de “Claro y directo”, ambos ministros deben ser censurados.