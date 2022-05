Pedro Castillo: las mentiras de los amigos del presidente lo implican más en caso de corrupción

Si los amigos del presidente Pedro Castillo, el exministro de Transportes Juan Silva y el gestor de contratos Zamir Villaverde, creyeron que lo estaban protegiendo cuando mintieron a las autoridades, se equivocaron. Juan Silva y Zamir Villaverde, allegados al jefe del Estado, negaron conocerse o haber tenido algún tipo de contacto. Pero las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire cruzaron fechas, buscaron archivos e interrogaron a colaboradores eficaces y testigos, y determinaron que Silva y Villaverde sí se conocían y que se frecuentaban.

La colaboradora eficaz Karelim López había declarado en un principio que Juan Silva y Zamir Villaverde, con conocimiento del mandatario Castillo, coordinaban la adjudicación de contratos de Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a las empresas que Villaverde reclutaba. Para consumar la repartija de millonarias obras públicas, Silva y Villaverde cambiaban constantemente de funcionarios del MTC para designar a personas funcionales a sus intereses. Con la intención de tumbarse el testimonio de Karelim López, Silva y Villaverde recurrieron al fácil recurso de decir que no se conocían. Que ella no decía la verdad.

“No (lo conozco). Conmigo no ha habido ninguna cita con ese señor (Zamir Villaverde). No me he reunido (con él) en el ministerio. Absolutamente, no”, alegó Juan Silva cuando le preguntaron sobre Villaverde.

“No soy amigo ni me he reunido con el exministro de Transportes Juan Silva para ver ningún tema relacionado con licitaciones públicas. No conozco a ninguna empresa a la que hace alusión en sus dichos la señora Karelim López”, explicó por su parte Villaverde sobre Silva.

PUEDES VER: Avanza investigación del presunto plagio de Pedro Castillo y Lilia Paredes

Pero el exjefe de Provías Nacional José Cortegana Sánchez les dijo a los directores que, en setiembre del 2021, Silva lo citó en su despacho del MTC y que le presentó a Villaverde para resolver el problema de un arbitraje con una constructora y nombrar a funcionarios de su confianza. De acuerdo con el registro de visitas del MTC, efectivamente, el 22 de setiembre del 2021, Zamir Villaverde ingresó en la oficina del exministro Silva. Cortegana dijo la verdad. Karelim López también. Y otros declarantes lo han ratificado.

Las fiscales estiman que Silva y Villaverde podrían haber sostenido más reuniones en otros lugares acondicionados por los sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, porque existen evidencias de que estos contactaban con empresarios interesados en contratar con el Estado, reclutados a veces por Zamir Villaverde y por otro amigo del presidente Castillo, Segundo Sánchez Sánchez, dueño de la casa de la calle Sarratea.

Las mentiras de Silva y Villaverde, en lugar de salvar, perjudicaron al presidente Castillo, porque ahora está comprobado que el jefe del Estado está vinculado con los protagonistas de las investigaciones sobre la adjudicación de 7 contratos de Provías Descentralizado del MTC. Entre ellos, los mismos Silva y Villaverde.

Al momento de formular su decisión de iniciar investigación contra Juan Silva y los 6 congresistas acciopopulistas del grupo de ‘Los Niños’, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, precisamente, resalta que en un corto periodo de 4 meses, durante la gestión del exministro Silva, consorcios compuestos por 3 empresas chinas y 2 peruanas consiguieron 7 contratos por 804,5 millones de soles.

Según la resolución del fiscal de la Nación, estas constructoras solo pudieron haber logrado semejante éxito empresarial con la intromisión de una alta autoridad de las características de Juan Silva.

Silva precisamente, en el periodo entre agosto y diciembre del 2021 en que se suscribieron los 7 contratos, fue uno de los ministros que más visitó al jefe del Estado, de acuerdo con el registro de visitas. Era sin duda uno de sus favoritos. Fueron 33 ingresos, en algunos días hasta en dos ocasiones.

La línea de tiempo que La República ha construido a partir de las bases de datos de distintos organismos públicos también revela que la compañía China Civil Engineering Construction (CCECC) ganó 4 de los 7 contratos investigados. Y que en dicho periodo llegó especialmente al Perú en 4 oportunidades el representante de esta constructora china, Li Qingyong.

PUEDES VER: Bancada APP rechaza declaraciones de Karelim López que involucra a César Acuña

Este personaje, que estuvo mezclado en casos de corrupción en otros países donde trabajó para la misma constructora china, es clave en la trama, como veremos.

La última vez que Li Qinyong llegó a Lima fue el 16 de diciembre del 2021. Pocas semanas después, el 13 de enero del 2022, Qingyong se reunió con el congresista acciopopulista e integrante del grupo ‘Los Niños’ Raúl Doroteo. Al día siguiente, 14 de enero, Doroteo y sus compañeros de ‘Los Niños’ se entrevistaron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Li Qinyong no llegó solo al encuentro con Raúl Doroteo. Estuvo acompañado de Alexander Aguilar Quispe, hermano de Roberto Aguilar Quispe, quien maneja la constructora Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), que junto con CCECC (representada por Li Qingyong) obtuvo 4 de los 7 contratos.

La cónyuge de Alexander Aguilar Quispe ganó uno de los 7 contratos, representando a Grupo Constructor y Consultor Asociados, en consorcio con China Railway N° 10 Engineering Group.

Por lo tanto, como puede notarse en la infografía, existe una notable coincidencia en personajes y eventos durante el periodo en que Provías Descentralizado otorgó la buena pro de 7 obras públicas a 3 empresas chinas y 2 peruanas consorciadas, tal como lo adelantó en sus primeras declaraciones la colaboradora eficaz Karelim López a las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire.

Con estos elementos de convicción, es que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso la investigación al exministro Juan Silva y los 6 congresistas del grupo ‘Los Niños’.

“La organización habría contado con dos brazos: uno operativo de captación y negociación con los empresarios que tenían interés en ser adjudicados con obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el otro brazo de ejecución del delito. Y en cada uno se advierten mandos medios que habrían servido de enlace entre el líder de la organización criminal y los demás integrantes de cada brazo”, describe el fiscal de la Nación en la disposición de apertura de investigación.

En el documento, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no menciona por su nombre al “líder de la organización criminal”, pero es evidente que se trataría del mandatario Pedro Castillo.

Testigo clave se fue a Colombia por temor

El conserje del edificio donde vivían Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del jefe del Estado, salió del país con destino a Colombia, según informó el programa ‘Octavo mandamiento’, de Canal N.

El trabajador había declarado a la fiscal Luz Taquire que entre las personas que visitaban el domicilio ubicado en Magdalena, se encontraba el promotor de contratos Zamir Villaverde, quien siempre ha negado relación con los sobrinos del presidente Castillo. El testimonio del conserje desbarató la mentira de Villaverde para desvincularse de los sobrinos del jefe del Estado.

En una entrevista con el programa ‘Cuarto poder’, el vigilante expresó temor por su seguridad, lo que sería uno de los motivos de su salida del país.