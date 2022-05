Gustavo Gutiérrez Ticse es elegido magistrado del Tribunal Constitucional

Este martes 10 de mayo, el abogado Gustavo Gutiérrez Ticse alcanzó/superó los 87 votos requeridos para ser designado como magistrado del Tribunal Constitucional. Se opusieron a su nombramiento 23 parlamentarios, mientras que 5 se abstuvieron.

Gutiérrez Ticse fue cuestionado por haber sido abogado del excandidato presidencial Rafael López Aliaga durante el último proceso electoral.

No es la única observación contra el ahora tribuno. En diciembre de 2021, el equipo técnico de la comisión TC recomendó excluirlo del concurso por no haber consignado las múltiples faltas de tránsito en su expediente. Sin embargo, no fue retirado del proceso por decisión de José Balcazar (Perú Libre), Luis Aragón (Acción Popular), Hernando Guerra (Fuerza Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

Se aconsejaría por segunda ocasión que concluya su candidatura por el informe de la Contraloría, que informó que una empresa Gustavo Gutiérrez mantenía una deuda coactiva con la Sunat. Nuevamente no prosperó la sugerencia.