Alejandro Salas: Ejecutivo podría utilizar cuestión de confianza si se busca censurar a ministros

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre las interpelaciones que realizará el Congreso de la República contra cuatro ministros de Estado durante esta semana. Adelantó que si el Parlamento busca la censura de alguno de los integrantes del gabinete Torres, el Ejecutivo podría emplear “una herramienta constitucional” como la cuestión de confianza.

“Yo a título personal tengo la esperanza de que los congresistas van a escuchar a los ministros y los van a dejar trabajar. Y si eso no pasa, siempre habrá una herramienta constitucional a la mano (en referencia a la cuestión de confianza)”, declaró a TV Perú.

En esta línea, Alejandro Salas adelantó que aún no se ha discutido el tema en Consejo de Ministros, pero dijo que el Ejecutivo tiene la voluntad de defenderse: “No se ha hablado, no se ha discutido nada, pero esperemos no llegar a ese extremo (la cuestión de confianza). Lo que hace el Ejecutivo, en este caso, es defenderse; que los ministros vayan a defenderse a una interpelación es un acto de defensa política del trabajo que vienen haciendo”, agregó.

Cuatro interpelaciones en una semana

Entre este miércoles 11 y jueves 12, el Parlamento interpelará a cuatro ministros de Estado. En la lista se encuentran el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y los ministros Alfonso Chávarry (Interior), Betssy Chávez (Trabajo y Promoción del Empleo) y Carlos Palacios (Energía y Minas).

Alfonso Chávarry será interpelado por la actuación de la Policía Nacional del Perú durante las protestas de transportistas de carga en diversas regiones del país en abril. Y el primer ministro Aníbal Torres por la declaratoria del toque de queda para Lima Metropolitana el último 5 de abril.

Por su parte, Carlos Palacios por haberse desempeñado como director regional de Energía y Minas cuando Vladimir Cerrón lideraba el Gobierno Regional de Junín. También se le cuestiona por su presunta falta de experiencia y estudios para asumir el cargo. Y en el caso de Betssy Chávez por la huelga de controladores aéreos durante Semana Santa, con autorización del Ministerio de Trabajo.