Congresista Alex Flores sobre ruptura de bancada Perú Libre: No me sorprende la renuncia de los profesores

La elección de seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Congreso, en horas de la noche del 10 de mayo, fue seguida por la ruptura del grupo oficialista Perú Libre, que perdió una importante fracción de sus miembros. Luego de que se conociera la decisión del Parlamento con respecto a la designación de los magistrados del organismo autónomo, decidieron presentar su renuncia y desmarcarse de la agrupación con la que Pedro Castillo llegó al poder en 2021.

Al respecto, el congresista de la bancada oficialista Alex Flores brindó declaraciones sobre la salida de sus compañeros pertenecientes del denominado bloque magisterial, de los cuales señaló desconocer en principio las razones que motivaron la decisión de romper con Perú Libre. No obstante, aseveró respetar su derecho a apartarse del partido de Gobierno, así como los argumentos dados por los renunciantes con relación a consciencia y principios, aunque también manifestó preocupación por esta situación.

“Es cierto que dentro de la bancada hay una divergencia, el día de hoy se ha demostrado. Por ejemplo, yo he votado en contra de todos los magistrados que se han elegido, pero para tomar una medida extrema como para renunciar tendría que haber un caso extremo de consciencia, que respetamos porque a fin de cuentas Perú Libre es un partido democrático”, señaló el parlamentario.

Por otro lado, Flores indicó no sentirse sorprendido por la decisión tomada por sus excolegas de bancada, dadas las objeciones presentadas por el grupo de profesores con respecto a las decisiones que se tomaban en el partido, además de puntualizar su oposición a las divisiones internas debido a las consecuencias que esto trae a la institucionalidad política.

“A mí no me sorprende la renuncia porque los profesores, en este caso un sector de los profesores, tenían ciertas consideraciones como bloque y no han estado acorde muchas veces con los acuerdos dentro del partido, pero creo que no es bueno el fraccionamiento al interior de las bancadas porque debilitan la institucionalidad política, puede haber divergencias como en todo partido, pero sin conllevar a romper”, dijo el congresista Flores.

Las renuncias a Perú Libre

De acuerdo a lo que señaló la hasta entonces parlamentaria oficialista Katy Ugarte, fueron un total de diez congresistas los que se apartaron de Perú Libre, entre ellos, la propia Ugarte, Alex Paredes, Pasión Dávila, Francis Paredes, Elizabeth Hermosilla, Segundo Quiroz, Paúl Gutiérrez, Edgar Tello, Germán Tacuri y Lucinda Vásquez.

La exministra de la Mujer indicó que la renuncia de los miembros del llamado “bloque magisterial” estaría relacionada a las decisiones inconsultas por parte del partido de Gobierno, posiciones que consideró inadecuadas considerando el panorama económico y político actual. Asimismo, descartó que la ruptura tenga que ver con la reciente elección de los magistrados del TC, punto en el cual hubo diferencias entre el ala magisterial y el resto de Perú Libre.

La congresista dio a conocer que el bloque escindido del partido de Gobierno no buscará agruparse con otra bancada en el Congreso, sino que tendrán su propia formación dentro del Parlamento a fin de impulsar un proyecto político independiente.

En declaraciones a RPP, Ugarte informó que esta nueva asociación será de carácter concertador y estará abierta al diálogo con los partidos políticos que conforman el Poder Legislativo.