César Acuña sobre participación en tesis de Pedro Castillo: “Rechazo rotundamente acusaciones infundadas”

El excandidato a la presidencia, César Acuña presentó un comunicado por redes sociales en el que niega haber tenido vínculos con el presidente Pedro Castillo antes del 2021. Además, rechazó conocer al exasesor del mandatario, Bruno Pacheco, quien se encuentra actualmente investigado por colusión agravada.

“No conozco a Bruno Pacheco, nunca me he reunido con él. No conocí al señor José Pedro Castillo Terrones durante sus años de estudios de 2010 a 2012, ni tampoco tuve conocimiento de que estudió en la Universidad César vallejo”, declaró la carta que presentó Acuña por twitter dirigida a la opinión pública.

Además, el fundador de la UCV, calificó las declaraciones de Karelim López de ser “malintencionadas”. “Rechazo rotundamente las declaraciones infundadas y malintencionadas”, indicó el presidente de APP y agregó que estas aseveraciones “dañan a la comunidad universitaria integrada por nuestros docentes, estudiantes y graduados, así como a sus familias”.

Cabe resaltar que esta es la tercera vez que el excandidato se refiere a la aspirante a colaboradora eficaz. Acuña ya ha mencionado que está alistando una denuncia de difamación en contra de la lobbista y sus acusaciones y dejó inferir mediante un tuit que las declaraciones de Karelim López están formuladas con el afán de obtener beneficios penitenciarios.

Dentro de la misiva, el fundador de la Universidad César Vallejo recordó que la tesis del presidente Castillo, en la que se encontró un plagio del 54%, estaría siendo reevaluada por una comisión designada por el Consejo Universitario de la UCV.