Arequipa Transformación no tendrá candidato al gobierno regional

El movimiento regional Arequipa Transformación presentó a sus precandidatos provinciales y distritales para las elecciones internas de este fin de semana. Estos mismos participarán en los comicios regionales y municipales 2022, que se efectuarán en octubre. Asimismo, esta organización política, que tiene como símbolo un Foquito, no cuenta con un postulante al gobierno regional.

La actividad de presentación se desarrolló en el auditorio principal del Colegio de Abogados de Arequipa y fue liderada por el candidato al municipio provincial de la organización, Ricardo Ramírez del Villar.

Un detalle que llamó la atención durante el evento es que se entregó un diploma a cada uno de los precandidatos. Al respecto, Ramírez del Villar manifestó que era una credencial de la organización política.

Consultado sobre la ausencia de un aspirante al gobierno regional, Ramírez del Villar argumentó que no pudieron encontrar un ciudadano que cumpliera con sus expectativas. “La única que se acercó con buen panorama fue Ana María Choquehuanca, pero ya era muy tarde. No pudo completar su equipo de trabajo y, por lo tanto, no se pudo inscribir su postulación”, señaló a los medios de comunicación.