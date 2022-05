Alejandro Salas sobre archivamento de referéndum: “Para el Ejecutivo no existe ningún plan B”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, manifestó que el Ejecutivo no adoptará ninguna medida tras el archivamiento del proyecto de referéndum para una asamblea constituyente en la Comisión de Constitución del Congreso, descartando la existencia de un “plan B”, como se voceaba semanas atrás.

“Ya el Congreso hizo su trabajo y decidió archivar (el proyecto ley). Para el Ejecutivo no existe ningún tipo de plan B . Con relación a las declaraciones del señor Cerrón, ningún tipo de situación que no sea pacífica va a ser buena para nuestro país”, señaló el titular del Mincul en RPP.

Salas se refiere a la cuestionada frase que tuvo el líder de Perú Libre durante un evento partidario donde refirió que en el “Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica”.

Al respecto, el ministro de Cultura aseguró que durante sus visita a Huancayo —donde se registraron huelgas en abril último por el incremento del precio de aliemntos— existía un clamor general por que se llame un referéndum para una asamblea constituyente.

“Cuando hemos ido a Huancayo, dentro de las cinco demandas principales que existían, una de ellas era que el gobierno impulse el referéndum para ver si la ciudadanía quería o no el cambio de constitución”, indicó.

En otro momento descartó que aspira a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros y mostró su respaldo a Aníbal Torres, quien este jueves 12 de mayo será interpelado por el Congreso. “Yo no aspiro a nada más que servir al Perú en donde estoy”, añadió.