Rosendo Serna sobre presunto plagio de Pedro Castillo: “Tiene que resolverse donde corresponde”

El ministro de Educación, Rosendo Serna, se refirió al presunto plagio que implica al presidente de la República, Pedro Castillo, y primera dama, Lilia Paredes. El ministro señaló que el caso debe “resolverse en donde corresponde”.

“Yo creo esta situación tiene que resolverse donde corresponde. La propia Sunedu también ha planteado ese tema y ha señalado que la propia universidad tiene que responder” , declaró a los medios en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Al ser cuestionado sobre la información de que se habría ocultado las más de 40 visitas que habrían realizado los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el ministro Serna declaró que “es materia de investigación”.

“Ese tema es materia de investigación y no puedo hacer comentarios respecto a ello (...) porque desconozco. No estoy siguiendo ese caso”, dijo.

Sobre las interpelaciones que se realizará a cuatro ministros programados para esta semana, el titular de la cartera de Educación mencionó que es ”el juego de la democracia”. Además, pidió al Congreso de la República que “deje trabajar” al Ejecutivo.

“Es el juego de la democracia, a veces se exagera, pero nuestros ministros van a ir. Seguro que van a aclarar los temas. (...). Que deje trabajar (el Congreso) y si hay una observación con una conversación convocada puedan explicar y así nos ahorramos el tiempo”, agregó Rosendo Serna.

En esta misma línea, afirmó que lo que quiere la ciudadanía peruana es que el “ Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan trabajar en tranquilidad y pensando en el país”.

También recalcó que el Gobierno de Pedro Castillo observará dictamen que afecta el enfoque de género y educación sexual en aulas. Incluso mencionó que pedirá a la comisión de Educación conversar sobre el tema.

“En este caso, en el sector educación, son los maestros que construyen la estructura curricular, pero hay que escuchar también a los padres de familia. Pero esta situación también me parece que es una exageración. Voy asistir al Congreso y pedir a la comisión que me reciba y conversar desde un punto estrictamente técnico pedagógico. He conversado con el presidente y esa es la ruta que vamos a seguir””, aseguró