López Aliaga no retira acusaciones contra Flor Pablo: “Si quiere un juicio, no hay ningún problema”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y candidato a la alcaldía de Lima, no se rectificó de las afirmaciones que hizo en contra de la congresista no agrupada del Partido Morado Flor Pablo y adelantó que “no hay ningún problema” si la parlamentaria lo denuncia por el presunto delito de difamación.

En entrevista con Canal N, López Aliaga aseguró que basa sus acusaciones de supuestas consultorías con el Estado por 6 millones de dólares en dos fuentes: una investigación periodística y una nota publicada en un diario local.

“Si ella quiere ir a un juicio conmigo, no hay ningún problema. Yo le voy a hacer las mismas preguntas que le he hecho hasta ahora. Si la señora ha estado trabajando como ministra de Educación y el esposo ha estado con una ONG recibiendo plata del Estado por millones de dólares —según la información que tengo, que es pública—, ¿qué pasó ahí? No puedes tener al esposo trabajando para el Estado en simultáneo siendo ministra. Uno de los dos tiene que renunciar”, dijo el excandidato presidencial.

Rafael López Aliaga fundamentó sus declaraciones en un reportaje emitido en el programa de Beto Ortiz. Este material afirmaba que Jaime Márquez realizó consultorías para diversas entidades del Estado. Sin embargo, en una carta notarial dirigida al conductor de televisión, la legisladora negó dicho planteamiento, ya que las asesorías señaladas se dieron entre 2012 y 2018, pero Pablo Medina juró como ministra de Educación en 2019.

“Ha sido contratado para gestionar distintos proyectos financiados por la Cooperación Internacional, no recibiendo ningún tipo de dinero por parte del Estado. (...) Jaime Márquez (...) ha ejercido la docencia en la Escuela Electoral del JNE, la UNMSM y otras instituciones. No han sido ‘consultorías para una ONG’, como señala maliciosamente el señor Ortiz”, apuntó la congresista.

Flor Pablo también precisó que su pareja “jamás ha recibido 6 millones de dólares de entidades públicas”.

“Los proyectos en los que ha intervenido mi esposo han tenido como objetivo principal el fortalecimiento de capacidades en el Gobiernos regionales y la sociedad civil para mejorar la gestión pública en los ámbitos de planificación estratégica”, agregó en su misiva.