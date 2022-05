Pedro Castillo, Lilia Paredes y el presunto plagio: lo nuevo que se sabe a una semana del destape

El 1 de mayo, la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes fue puesta bajo la lupa, luego de que se determinara que el 54% del trabajo presentado a la Universidad César Vallejo para obtener el grado de magíster habría sido plagiado.

El caso sobre el grado educativo del jefe de Estado se ha convertido en un tema de interés nacional y esta semana ha alcanzado a otros personajes como Bruno Pacheco, Karelim López y César Acuña. A continuación un recuento de los hechos ocurridos a una semana del destape.

Los delitos que se habrían cometido

La información, que fue revelada por el dominical Panorama, se corroboró luego de que la tesis presentada por Castillo ante la Universidad César Vallejo (UCV) fuera pasada por el software antiplagio Turnitin y se determinara que estaba plagada de citas sin referenciar ni declarar autores.

En la investigación se detectó que no solo 26 hojas del marco teórico fueron plagiadas en su totalidad, sino que también se habría incurrido en el delito de fraude académico, después de que se determinara que solo uno de los tres especialistas que validó el trabajo de campo existía, quien además había sido jurado de la sustentación de la tesis.

De los otros dos jurados, cabe precisar que en uno de los casos, el DNI consignado en la tesis no existe en Reniec; y en el otro, el DNI revisado en el registro nacional no coincide con la persona que fue declarada como validador del trabajo de investigación.

Primeras percepciones y declaraciones del caso

El presidente Pedro Castillo no se pronunció sobre el caso hasta tres días después de que se revelara el informe. Y una vez que lo hizo, fue por medio de un comunicado lanzado desde el despacho de la presidencia de la República, en el que aseveró que dicha investigación tenía un “tinte político”. Castillo incluso negó que la tesis revisada por el medio que lanzó la primicia fuera suya, cuestión que la UCV desmintió.

Castillo desmintió cualquier acto irregular cometido durante la elaboración de su proyecto de tesis. ”La investigación contó con un asesor y fue sustentada antes los integrantes de un jurado calificador, que posteriormente me otorgó el grado correspondiente”, indicó el presidente.

No obstante, Gerardo Gaitán, quien fuera el único jurado existente consignado en la tesis del presidente, negó haber asesorado la tesis de maestría del mandatario y aseguró que su única participación o relación con el trabajo del presidente correspondía a su labor como profesor del curso. “Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso. El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia”, acotó el docente.

Por otro lado, tanto la Universidad César Vallejo como su presidente ejecutiva, Beatriz Merino, indicaron que se tomarían las acciones correspondientes. La universidad anunció mediante un comunicado que volvería a evaluar la tesis presentada por el presidente y su esposa; y Merino declaró que se liberaría para dominio público por tratarse de un tema de interés general.

La investigación de la Fiscalía

Según lo aclarado por la UCV, solo se vería el trabajo de tesis realizado por el presidente y su esposa, y se tomaría la decisión sobre si se le retiraba el título educativo o no. Por ello, para ver el tema del posible fraude académico en el que habría incurrido Castillo al presentar una tesis con dos validadores presuntamente inexistentes, la Fiscalía anunció el último 6 de abril que iniciaría una indagación contra el mandatario.

Juan Ramón Tantaleán es el fiscal que investigará al presidente y a su esposa por los presuntos delitos de falsedad genérica, plagio y cobro indebido en agravio al Estado.

El representante del Ministerio Público aclaró que el seguimiento que se le hará al presidente será reservado y objetivo. No obstante, surgieron cuestionamientos hacia él, debido a que también cursó su licenciatura y una maestría en la misma universidad que le brindó el grado al profesor Castillo.

César Acuña, Karelim López y Bruno Pacheco, otros personajes del caso

Recientemente, el 8 de mayo, se supo que dentro de este caso de plagio existirían muchos más implicados. Esto debido a algunas declaraciones reveladas al público de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, que fueron recogidas el 10 de marzo durante las investigaciones efectuadas por la fiscal Luz Taquire, relacionadas al caso que lleva la lobbista por los delitos de lavado de activos.

En las declaraciones de López, se devela que la obtención del grado de magíster del presidente correspondería a un ‘pacto’ entre César Acuña y Bruno Pacheco , quien habría solicitado una maestría no solo para Castillo sino también para él.

Ante estas declaraciones, César Acuña anunció que presentaría una denuncia por difamación ante la empresaria por haberlo relacionado con el exasesor de Castillo y calificó sus declaraciones de “irresponsables”.