Denuncian que Bruno Pacheco tramitó la maestría a Pedro Castillo

El 10 de marzo, la fiscal Luz Taquire interrogó a la empresaria Karelim López. En esa diligencia, López destapó un hecho que involucra al mandatario Pedro Castillo y a su exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco en un presunto fraude académico.

Según Panorama, en esa diligencia Karelim López dijo esto: “Bruno Pacheco me contó que hay un tema relacionado con la Universidad César Vallejo. Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo”.

López agregó: “Y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título”.

Hace dos semanas, la empresaria fue entrevistada por Panorama y ahí, indirectamente, había dejado entrever lo mismo.

Confesiones. Karelim López viene delatando a quienes hace poco integraban su círculo.

“Yo estuve presente, yo presencié; por eso todo lo que he escuchado y lo que he dicho se viene corroborando, lo del departamento de Magdalena; hoy en día, hoy, he visto parte, va a ser parte creo de una corroboración también lo de la tesis, también lo dije yo”, manifestó López.

Además, confesó que Pacheco reconocía haber realizado la maniobra para que Castillo obtenga el nivel de posgrado. “Se atribuyó el hecho de que el presidente, lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo, no era legal. Fue parte de la conversación”, agregó.

En aquella entrevista, luego de esos comentarios, López no quiso ahondar más sobre la tesis del presidente. “No puedo comentarte porque es parte de la colaboración, los puntos exactos”, refirió.

Asimismo, había trascendido que el jefe de Estado y su exsecretario habían sostenido una discusión el año pasado. Ese encuentro fue el 9 de noviembre. Ese día, Pacheco le reclamó a Castillo por el trámite de la tesis.

Lo que no queda claro es cómo Pacheco pudo haber tramitado una tesis este año, cuando Castillo ya era presidente. El supuesto trabajo de investigación académica del mandatario y su esposa data de hace 10 años.

En la diligencia ante la fiscal Luz Taquire, la empresaria añadió un detalle que relacionaría al docente cajamarquino con el presidente del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña.

“Era un pacto con César Acuña”, aseguró López a la fiscal.

PUEDES VER: Pedro Castillo y Lilia Paredes habrían llevado clases en locales informales para obtener grado de magister

Los descargos de Acuña contra Karelim López

El líder de APP, César Acuña, rechazó que la presunta tesis fraudulenta haya nacido producto de un pacto del presidente y él. “Desmiento rotundamente que haya tenido algún tipo de participación en el grado obtenido por Pedro Castillo en el 2012 y no el 2021 como afirma irresponsablemente Karelim López”, protestó en Twitter.

“Especular y mentir sobre ese tema con el único afán de conseguir beneficios penitenciarios es atentar contra la misma lucha contra la corrupción. Una mínima investigación en la Sunedu desvirtúa lo señalado por Karelim López”, agregó.

Como se sabe, Acuña es fundador de la Universidad César Vallejo, institución donde el presidente obtuvo su posgrado académico.

El abogado del presidente, Eduardo Pachas, por lo pronto, básicamente ha apelado a aguardar las indagaciones fiscales. En diversos medios ha alegado que, mientras eso, no se puede asegurar si la tesis del presidente fue un plagio.

Defensa. Abogado Pachas asegura que no hubo plagio.

Como se sabe, Karelim López aspira a ser colaboradora eficaz en la indagación contra el gobierno de Castillo por presuntos actos de corrupción. Para eso, como afirmó el fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, la empresaria ha reconocido haber cometido una serie de ilícitos. Sus confesiones, sin duda, vienen generando revuelo en los demás involucrados.

Docente niega haberlo asesorado

El presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes, consignaron al docente Gerardo Gaitán Merejildo como asesor de tesis para obtener el grado de magíster por la Universidad César Vallejo. Sin embargo, el maestro aseguró que únicamente fue profesor de la pareja presidencial en el curso de Desarrollo de la investigación, según un reportaje emitido por Panorama.