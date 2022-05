César Acuña recomendó a Pedro Castillo nombrar a Máximo San Román como reemplazo de Aníbal Torres

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, le recomendó al presidente de la República, Pedro Castillo, alterar el rumbo de su gestión con el cambio del titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al considerar que no tiene capacidad de gestión y que su salida podría ayudar a que el Ejecutivo supere la crisis gubernamental que atraviesa. Sugirió como reemplazo al exvicepresidente de Alberto Fujimori, Máximo San Román.

“La salida de esta crisis es mejorar el gabinete ministerial. Esa es la salida y para mejorar el gabinete, se debe tener un buen premier. Conociendo al señor Máximo San Román, yo creo que sí podría ser un buen premier, porque tendría la capacidad de aglutinar ministros que ayuden a hacer una buena gestión”, declaró a Exitosa.

En esta línea, César Acuña consideró que el gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres no cuesta con capacidad de gestión y son responsables de la crisis: “Hoy en día, estamos en crisis porque el presidente, de la mano con su Consejo de Ministros, no tienen capacidad de gestión. Nunca se imaginaron gobernar el Perú, que no es lo mismo que gobernar una escuelita”, agregó.

San Román calificó como “grave error” propuesta para asamblea constituyente

A inicio de mayo, el exvicepresidente de Alberto Fujimori, Máximo San Román, dio detalles sobre el encuentro que mantuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno. Tras una hora de reunión con el mandatario, el exfuncionario se mostró con optimismo respecto a la situación que le depara al Gobierno.