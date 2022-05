Bancada APP rechaza declaraciones de Karelim López que involucra a César Acuña

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) expresó a través de las redes sociales su rechazo sobre las declaraciones que brindó la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López. El último 10 de marzo, la lobbitsa López Arredondo había declarado a la Fiscalía que el presidente Pedro Castillo habría obtenido el grado de maestría tras un acuerdo con César Acuña.

“ La bancada APP rechaza tajantemente las declaraciones de Karelim López, que sin corroboración ni sustento de ninguna clase, pretende involucrar a líder de APP, Cesar Acuña, en actos ilícitos ”, se lee en una parte del tweet.

En este mismo sentido, señalaron que la colaboración eficaz no “debe ser instrumento para enlodar honras de ciudadanos e instituciones”.

La empresaria se refirió sobre el tema que involucra a la pareja presidencial: el presunto plagio que presenta la tesis del jefe de Estado, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes. Según el informe de Panorama, López Arredondo mencionó que el actual presidente de la República no asistió a clases, pero de todas maneras iba a obtener el grado de magíster.

“(Pedro Castillo) nunca ha asistido a clases, pero le iba a salir el título. Todo eso está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña“, se lee en la declaración de López difundida por el programa periodístico.

En este mismo contexto, Karelim López informó que el exhombre de confianza de Castillo Terrones, Bruno Pacheco, habría sido el encargado de realizar todos los trámites para obtener el grado de maestría por la Universidad César Vallejo (UCV).

“Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa. Y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título ”, manifestó la empresaria.

Respuesta de César Acuña

Tras acusación de Karelim López, César Acuña, anunció que se reunirá con su equipo legal para analizar la presentación de una denuncia por difamación contra la aspirante a colaboradora eficaz.

“Yo no tengo nada que pedirle al presidente porque todo lo que he obtenido en mi vida es trabajo y esfuerzo. ¿Qué interés tengo yo en estar cerca del Ejecutivo? Nada. ¿Qué interés puedo tener en estar cerca del presidente? Nada. ¿Qué interés puedo tener yo en ayudarlo en el 2012 para que el presidente haga su grado (de magíster)? Nada. Yo no vivo de la política, sino de mi trabajo ”, comentó César Acuña para Exitosa.