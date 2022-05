Ministro Salas sobre Pedro Castillo: “Tuvo la muy buena voluntad de estudiar una maestría”

El presidente Pedro Castillo volvió a contar con el respaldo del ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien lo defendió de las críticas e investigación preliminar de la Fiscalía contra él y la primera dama, Lilia Paredes, por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo (UCV).

Durante una entrevista en Panorama, el titular del Ministerio de Cultura (Mincul) mencionó que Pedro Castillo “no debería renunciar” a su grado de magíster en la UCV porque el problema, de acuerdo al funcionario, sería también de la casa de estudios.

“(Pedro Castillo) no debería renunciar (a su grado de magíster) porque la investigación se ha fundamentado en una primera etapa y se ha narrado en un programa informativo”, declaró Salas el último domingo.

Seguidamente, añadió: “ Toda universidad tiene sus propias reglas y fundamentos para evaluar una tesis . Hay universidades que autorizan que profesores de cursos de investigación sean aquellos que, desde segundo y tercer ciclo, acompañen el trabajo de la tesis”.

Al ser consultado sobre su calificación a Pedro Castillo a raíz de los cuestionamientos a su tesis, el ministro resaltó que el jefe de Estado tuvo “la muy buena voluntad” de realizar una maestría.

“(Pedro Castillo) es como un alumno que tuvo la muy buena voluntad de estudiar una maestría, de dedicarle tiempo, de preparar una tesis , de someterla a observaciones y calificaciones, y que finalmente se la aprobaran. Una tesis puede tener errores, pero de ahí a hablar a plagios, es ya hablar de otra cosa”, manifestó.

En otro momento, se refirió a las versiones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, sobre un supuesto “pacto” entre Pedro Castillo y César Acuña, dueño de la UCV, para que finalmente el jefe de Estado consiga el grado de magíster.