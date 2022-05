El diálogo se abre paso en conflicto de Las Bambas, pero desenlace es incierto

Finalmente, después de muchas contramarchas, se abre el camino al diálogo entre comunidades de Fuerabamba y Huancuire del distrito de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, con el Gobierno para superar el conflicto minero de Las Bambas que ya lleva casi tres semanas. El último sábado, en una carta remitida al premier Aníbal Torres, los presidentes de ambas comunidades aceptan la reunión para mañana, martes 10 de mayo, aunque persisten en que sea en la comunidad de Pumamarca de la provincia de Tambobamba.

Cabe señalar que un día antes, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había remitido un documento a ambas comunidades para fijar que la reunión sea en Tambobamba debido a las garantías que este lugar representa.

Pero, también, ambas comunidades en el documento remitido a la PCM piden que sean consideradas otras cuatro comunidades que no estaban inicialmente, como es el caso de Chuicuni, Pumamarca, Choaquere y Chilla, con el argumento de que la minera y el Estado tienen agendas pendientes con ellos y además señalan que es necesario llegar a una solución integral y no solo de algunas comunidades alrededor del proyecto minero. Hasta el momento, PCM aún no se ha pronunciado si acepta o no la propuesta de las comunidades.

Impacto económico

En tanto, diversos sectores han manifestado que el impacto económico tras la suspensión de Las Bambas en las casi tres semanas es inmenso. Muchos servicios han paralizado en un 100% desde el pasado 20 de abril, mientras que los intereses por las deudas contraídas por los empresarios locales no cesan. Al día, todas las cadenas de proveedores locales en conjunto que giran en torno al proyecto pierden un promedio de S/1.3 millones.

Consecuencia. Actividades económicas relacionadas con la minería también están afectadas en Challhuahuacho. Foto: difusión

El distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas, donde se encuentra el yacimiento minero, es uno de los más golpeados. Los hospedajes, restaurantes, lavanderías y otros servicios lucen vacías. Sandra Guzmán, presidenta de la Asociación de Empresarios Locales de Challhuahuacho, manifestó que se ha dejado de ocupar la totalidad de dichos negocios. Refirió por ejemplo que en el peor de los casos la ocupabilidad de los hospedajes era de 1.200 camas con un promedio de S/ 50 por cada una de ellas. La pérdida diaria sería de unos S/ 60 mil.

La representante de los empresarios locales manifestó que esta situación no solo les genera mucha incertidumbre, sino también les trae problemas con sus trabajadores, muchos de ellos en planillas, pero además con los bancos, con quienes han contraído deudas millonarias.

En el caso de los restaurantes dijo que incluso el problema es aún más complejo, en razón de que cuentan con personal calificado y en planilla. Hoy, con la suspensión de la actividad minera, no saben cómo proceder: si despedir o mantenerlos hasta que pueda reiniciarse la actividad minera.

Graves daños a la economía de los apurimeños

El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios, manifestó que la actividad minera representa casi el 72% del PBI regional, pero además el 28% de los trabajadores son apurimeños que hoy han tenido que parar y, en global, son 75 mil familias que dependen directamente de la actividad minera. Dijo incluso que, por las constantes paralizaciones, algunas mypes y pymes han quebrado debido a la falta de retorno de capitales en sus inversiones.

El Gobierno Regional de Apurímac pierde más de S/ 3 millones en canon y regalías con la suspensión de actividades en Las Bambas.