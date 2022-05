Eloy Espinosa-Saldaña sobre caso Fujimori: “El Tribunal Constitucional nunca debió meterse”

En “La entrevista”, Paola Ugaz conversó con Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional, sobre los próximos casos que debatirá el organismo y cómo quedó el fallo que dejaba en libertad a Alberto Fujimori tras la sentencia de la Corte IDH.

El caso de Susel Paredes está cerca a tener una decisión. Comparándolo con el caso Fujimori, el Tribunal Constitucional dijo que se le daba la libertad, pero la Corte IDH les enmendó la plana. Volviendo al caso de la congresista, la Corte IDH ya ha dado la razón a parejas del mismo sexo, ¿podría pasar la mismo?

Puede pasar exactamente lo mismo. Cuando la corte fija un criterio y no lo cumples, hay un principio en el derecho que dice que no se puede alegar derecho interno en contra de los tratados que se ha firmado.

El caso de Fujimori era un proceso abierto donde se imputaban sanciones al presidente de ese momento. Una liberación justo cuando la corte estaba sesionando y justo cuando tenía programado Barrios Altos, entonces pasó lo que yo les comenté a mis compañeros. “La corte va a decir que la sentencia no sirve, la suspendemos indefinidamente y seguimos con el parámetro que hemos previsto, cárcel bajo las condiciones que plantea la Corte Suprema”.

PUEDES VER: Los favoritos del fujimorismo no tienen los 87 votos para ingresar al Tribunal Constitucional

¿Quién es la entidad responsable? El Poder Judicial, y cuando se trata de altos funcionarios, la Corte Suprema, por eso el Tribunal Constitucional nunca debió meterse en eso.

¿Qué pasa con el caso de Susel Paredes?

Ya ha habido una votación, pero no entiendo. Hay uno de mis colegas que está demorando muchísimo en entregar su voto. En el tema de matrimonios igualitarios, la corte ha sido clarísima. La sentencia del caso Paredes puede ser llevada por la comisión en la Corte IDH y cuya sentencia obligue al Perú a regular estos temas.

Paredes tiene una serie de ventajas. Es una activista conocida, es congresista, conoce a gente que está en la comisión y sabe que tiene una Corte IDH que en líneas generales esto ya lo ha asumido de corrido. Lo que pasa es que todavía no sale la sentencia. He preguntado y hay un voto que no ha sido entregado, eso está mal. Veo un camino muy fácil para que otra vez al Tribunal Constitucional se le enmiende la plana.

¿Qué es lo que sigue para el caso Fujimori?

Se ha dispuesto que se le haga un examen físico a Fujimori para ver si está en condiciones porque es una posibilidad. La posibilidad blanda era decir que lo del Tribunal Constitucional no va, pero se vería si es un enfermo terminal y, en función de ello, determinar si va a morirse a su casa o un hospital con cuidados paliativos, pero la corte y todos los tribunales se han puesto en una posición.

Nadie quiere que alguien se muera en prisión, pero ni siquiera eso ha dicho la sentencia de la corte, lo que ha dicho es que la sentencia del TC va en contra de la línea que ellos han planteado, por lo que se suspende y se seguirán haciendo las labores de seguimiento. Ha sido bien duro el fallo.

El jueves pasado, el Tribunal Constitucional declaró improcedente un recurso de amparo del sacerdote del Sodalicio Jaime Bertel y se votó a favor de rechazar este recurso. No votó José Luis Sardón, ¿es normal que se abstengan?

Había varios elementos que justificaban la abstención del magistrado Sardón. Su familia, en Arequipa, ha estado muy vinculada al Sodalicio. La misma esposa del magistrado está vinculada, entonces yo no soy quién para juzgar las acciones de cada cual. Hay cosas que respeto, pero no comparto, y creo que fue bueno que se haya mantenido al margen.