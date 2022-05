Elecciones 2022: conflicto por norma que permite más inscripciones de precandidatos

A menos de una semana de los comicios internos en las organizaciones políticas, programados para el 15 y 22 de mayo, y que son el primer paso para las elecciones regionales y municipales 2022, el proceso continúa en la incertidumbre. Una vez más el Congreso aprobó una ley que modifica el cronograma electoral establecido y afectaría el cronograma establecido.

El 28 de abril, la mayoría de los parlamentarios dieron luz verde a una norma exprés que otorga un plazo excepcional de dos días a las organizaciones políticas para la inscripción de sus precandidatos, a pesar que la fecha limita determinada fue el 11 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) calificaron el pasado martes que esta medida es inviable por afectar diferentes principios electorales, así como porque no precisa el costo de la ejecución de la ley ni tampoco la fuente de recursos.

No obstante, el tema aún no está zanjado. El Gobierno puede promulgar u observar la norma hasta el 23 de mayo, fecha posterior de las programadas para las internas de este mes. Sin embargo, el Parlamento considerando esta posibilidad, agregó en la autógrafa un artículo que establece las elecciones internas complementarias, proceso que se podrían realizar hasta el 4 de junio, fecha que representa 10 días antes de la fecha límite para la inscripción de candidaturas definitivas que es el 14 de junio.

Posturas divididas

La iniciativa legislativa fue planteada por el congresista José Arriola, de Acción Popular, y tuvo el respaldo de su bancada, así como de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular, llegando a 83 votos a favor.

Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez, defendió la propuesta argumentando que las organizaciones políticas tuvieron un plazo muy corto para registrar en el sistema a sus precandidatos, en específico desde el 7 al 11 de abril. La primera fecha, señala, es cuando se conocieron realmente quiénes eran los afiliados, luego que el JNE otorgara un nuevo plazo hasta esa fecha para que se presenten los padrones, en cumplimiento con la ley n.º 31437 aprobada por el Congreso. Cabe señalar que la entidad electoral estableció que los nuevos militantes podían ser electores, mas no candidatos.

La segunda fue el día límite para registrar a sus postulantes. “No es un instrumento en beneficio de uno u otro partido, sino la posibilidad que tiene el sistema electoral de corregir un error porque hay muchas circunscripciones que se han quedado sin candidatos. En cuatro días es imposible conformar listas para gobernar”, dijo.

Añade que la “fragilidad” de la plataforma Declara Internas, en la que se inscribieron las nóminas, también afectó a este proceso debido a que solo algunos dirigentes digitalizaban las precandidaturas para evitar que, por la misma competencia interna, algún postulante elimine otras listas oponentes.

Carta a OEA y oposiciones

En este contexto, el 20 de abril Podemos y el Partido Morado junto a los grupos que apoyaron la autógrafa, firmaron un memorial en el que solicitaron “la inmediata reapertura del sistema por el plazo mínimo de 24 horas”. Según Valdez, este documento fue enviado dos días después de forma virtual a Miguel Ángel Trinidad, representante de la OEA en Perú, pero no obtuvieron respuesta.

No obstante, el personero del Partido Morado, Jarek Tello, señaló que esta postura la apoyaron en su momento, pero no el proyecto de ley. “Una cosa es pedirle al organismo y otra cosa es imponérselo por la fuerza de los votos y cambiar las reglas de juego. Son dos cosas distintas; esto segundo no lo vamos a apoyar”, sostuvo.

Sobre las complementarias, señaló que no tienen ningún sentido porque “se haría todo un fuerzo logístico para que la gente vote” el 15 y 22, pero los resultados de estas perderían valor. “En el fondo lo que quieren hacer es que todo se corra hasta junio, eso es algo que no se debe permitir”, expresó y agregó que esperan que el Ejecutivo la observe y el tribunal no la ejecute.

Por su parte, José Enrique Gálvez, precandidato de Acción Popular (AP) para Lima Metropolitana, pero cuyo registro no se llegó a concretar, consideró que el Gobierno debe observar la norma. “No tiene sentido que el Congreso la apruebe por insistencia cuando el JNE ya se pronunció en contra. Somos respetuosos de la intangibilidad y de la autonomía del JNE para dirigir los procesos. El único que podría disponer la ampliación de plazos es el mismo JNE”, subrayó. No obstante, asegura comprender el malestar de quienes no fueron registrados. Añade que su agrupación no ha tomado una postura institucional.

En esta misma línea se pronunció el presidente de Avanza País, Aldo Borrero, quien resaltó que no pueden cambiarse las reglas de juego durante el proceso. “Desde el comienzo nosotros estuvimos en contra, por eso no firmamos ese memorial”, respondió. Comentó que la autógrafa hace inestable al sistema electoral y que no hay tiempo para las modificaciones propuestas. “Hay una serie de cosas que no han contemplado las personas que han elaborado la norma. No puede ser que se creen normas simplemente para beneficiar la ineficiencia de las organizaciones políticas”, enfatizó.

Asimismo, el secretario general de Juntos por el Perú, Raúl del Castillo, sostuvo que esta norma está direccionada. “Esta ley sabemos que tiene nombre propio, fue propiciada por la bancada de AP y APP como ha ocurrido la vez pasada cuando abrieron una ventanita para nuevos padrones”, manifestó y agregó que rompe con el principio de equidad que debe existir.

“Nosotros que hemos hecho los esfuerzos para cumplir en el plazo correspondiente la inscripción de nuestras listas, muchos se han quedado fuera, pero respetamos la decisión de los organismos electorales”, dijo.

Por tal motivo, esperan que el Gobierno la observe y el JNE la declare inaplicable. “Sería una expresión de soberanía del organismo electoral. Si fuera así, nosotros lo respaldaríamos plenamente”, afirmó.

Esperan inaplicación

Para los expertos electorales José Naupari y José Manuel Villalobos la autógrafa de ley debería ser observada por el Ejecutivo y coincidieron que, en caso contrario, el sistema electoral no la debería ejecutar.

“Desde luego que la debería observar el Ejecutivo, y el Congreso no insistir. Si el Congreso insiste el sistema electoral podría disponer que la norma es materialmente incumplible por los tiempos y la logística”, señaló Naupari y añadió que la norma vulnera el principio de seguridad jurídica y el principio de preclusión al mover las reglas de juego en un proceso ya convocado.

“Creo que el presidente la debería observar, pero si la promulga el Jurado Nacional de Elecciones no la debería aplicar por los plazos apretados”, coincidió José Manuel Villalobos.

También concordó con Naupari que esta ley atenta contra el principio de preclusión. “Pero además va contra el principio de intangibilidad de las normas porque el Congreso en el 2016, a propuesta del JNE, aprobó una ley que dice que cuando ya estás dentro de un proceso electoral no se puede cambiar las reglas de juego”, comentó Villalobos.

Anular resultados

Naupari alertó que de ser aprobada esta autógrafa, se podrían anular los resultados de las internas programadas, en la medida que estas introducirían nóminas en jurisdicciones donde no tenían antes o también podrían cambiar de candidaturas ya inscritas.

“El gran problema, si se aprueba la ley después del 22 de mayo, es que se podrían poner en riesgo la validez de los resultados del 15 y el 22 de mayo. Si el Congreso decide forzar la aprobación de la ley podría tranquilamente interpretar que se pueden incorporar nuevas listas y modificarlas luego de la elección, con lo cual los resultados del 15 y del 22 no tendrían validez, tendrían que anularse”, advirtió Naupari.

Cronograma electoral afectado

Se han ejecutado decisiones que han vulnerado la intangibilidad del proceso, principio con el que las reglas no deben cambiarse desde un año antes de las elecciones del 2 de octubre 2022.

El Congreso estableció la ampliación del plazo para la afiliación y renuncia a organizaciones hasta el 5 de enero.

El 25 de marzo el JNE debía aprobar los padrones de afiliados, pero acabó el 30 de ese mes.

El Parlamento nuevamente ordenó que, fuera de fecha, se reciban más padrones y ahora buscan que se inscriban más precandidatos.

El riesgo de nuevas internas

La propuesta de ejecutar un nuevo proceso interno provocaría que los resultados de las elecciones del 15 y 22 de mayo no tengan valor.

Reacciones

José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral

“El presidente la debería observar, pero si la promulga, el JNE no la debería aplicar por los plazos apretados. (...) Si la etapa de inscripción de listas venció el 11 de abril, ya no se puede volver a esta etapa”.

José Naupari, experto en derecho electoral

“Si el Congreso decide forzar la aprobación, podrían interpretar que se pueden incorporar nuevas listas, con lo cual los resultados del 15 y del 22 no tendrían validez, tendrían que anularse”.