Interpelaciones y elección de los magistrados del TC: la cargada semana en el Congreso

El Congreso de la República atenderá esta semana una agenda cargada, ya que programó la interpelación de cuatro ministros de Estado, entre los que se encuentra en presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. El Legislativo también debe definir la elección de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pues solo resta que las candidaturas de los aspirantes sean sometidas a votación en el Pleno. Esto, tras el visto bueno de la comisión especial conformada para la selección de los postulantes más aptos.

Martes 10: elecciones de miembros del TC

Ante la premura que impone el vencimiento del mandado de cinco de los seis magistrados del actual Tribunal Constitucional (TC), el Congreso de la República programó para este martes 10 de mayo la elección de los seis nuevos integrantes del máximo órgano a nivel de deliberación constitucional. La jornada iniciará, por acuerdo de la Junta de Portavoces, a las 4.00 p. m. en el Pleno, donde cada postulante deberá superar los 87 votos para pasar a formar parte de la institución.

Tras un extenso proceso, la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional del Congreso, presidida por el parlamentario José María Balcázar, de Perú Libre, recomendó a seis profesionales expertos en derecho constitucional, con amplio conocimiento en los diferentes ámbitos del derecho y que hayan tenido una larga trayectoria profesional.

Tras la evaluación, el cuadro de mérito se estableció de la siguiente manera: Francisco Humberto Morales Saravia (puntaje acumulado de 92.89), Luis Gustavo Gutiérrez Ticse (puntaje acumulado de 88.67), Helder Domínguez Haro (puntaje acumulado 84.00), Luz Imelda Pacheco Zerga (puntaje acumulado 83.96), Manuel Monteagudo Valdez (puntaje acumulado 75.88) y César Augusto Ochoa Cardich (puntaje acumulado 73.32).

De los finalistas, Morales Saravia y Gutiérrez Ticse son cuestionados por su cercanía al fujimorismo y a Renovación Popular, respectivamente, lo que hace difícil que puedan alcanzar los 87 votos requeridos debido a las discrepancias que mantienen con las bancadas de izquierda o las aliadas al oficialismo. En tanto, se critica a Pacheco Serga por su postura ultraconservadora, lo que también podría dificultar su elección.

Aspirantes al TC. Juristas Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez contarían con el respaldo de la mayoría de las bancadas, pero es incierto si eso les alcance para ser electos magistrados. Foto: composición/ difusión

Miércoles 11: interpelación a Alfonso Chávarry

En cuanto al miércoles 11, se programó para esta fecha la interpelación al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, la cual se realizará a partir de las 9.30 a. m. El titular del Mininter deberá responder a un pliego interpelatorio conformado por nueve preguntas que giran en torno al tema de la declaratoria del confinamiento social durante el último 5 de abril, apoyándose en un supuesto informe de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) que advertía presuntamente sobre atentados y desmanes en la vía pública, en el marco de las protestas sociales que atravesaba el país.

Con 82 votos a favor, 19 en contra y 11 abstenciones, la representación nacional admitió la moción de interpelación contra Chávarry, originalmente planteada por la congresista de Cambio Democrático Sigrid Bazán y que fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, los no agrupados y un grupo de oficialistas.

Por su parte, el ministro del Interior confirmó su asistencia y anunció que informó con detalles lo ocurrido durante el 5 de abril: “Tengo que asistir para informar los detalles y los procedimientos que ha realizado nuestra Policía Nacional en cuanto a los servicios desplegados en los operativos en las marchas que hubo en Lima el 4 y 5 de abril, y también los sucesos que se suscitaron en la carretera de Ica”, expresó.

Congresistas de Perú Libre no respaldaron al ministro del Interior, Alfonso Chávarry. Foto: Congreso

Jueves 12: interpelación a Aníbal Torres y dos ministros más

El jueves 12 de mayo será el día más cargado en el Pleno porque se programó la interpelación de tres ministros de Estado desde las 9.30 a. m., empezando por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por el decreto supremo con el que se declaró estado de emergencia y toque de queda para el día 5 de abril.

Ante el incremento de los cuestionamientos a su continuidad, Aníbal Torres confirmó que se encuentra preparado para el peor de los escenarios, así este sea su censura: “Yo sí, estoy preparado para todo, tengo entendido que el Congreso me va a censurar. Yo ahora he ido (a la Comisión de Fiscalización) y he declarado sobre todo lo que me han preguntado, yo voy a ir (ante el Pleno) y declarar sobre todo lo que ocurrió, pero ya se sabe cómo actúan en el Congreso, como lo hizo el presidente (de la Comisión de Fiscalización), no va a decir que le satisfizo lo que expuso el premier, pero es su facultad. Ellos con razón o sin razón me pueden censurar, yo no voy a decir nada”, dijo a Canal N.

Aníbal Torres se reunió con su Consejo de Ministros esta mañana. Foto: Presidencia

Otro que será interpelado, este martes 12, es el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, por haberse desempeñado como director regional de Energía y Minas cuando Vladimir Cerrón lideraba el Gobierno Regional de Junín. También se le cuestiona por su presunta falta de experiencia y estudios para asumir el cargo.

Y, finalmente, se interpelará a Betssy Chávez por la huelga de controladores aéreos durante Semana Santa, con autorización del Ministerio de Trabajo, lo que generó que muchos peruanos y extranjeros no pudiesen viajar en estas fechas festivas y terminaran perdiendo sus vuelos. También se le consultará por la eventual incorporación de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) al MTPE.

Otros temas que serán visto esta semana en el Congreso

También se verá en el Congreso la denuncia constitucional presentada el 5 de julio del 2021 por la excongresista Yeni Vilcatoma en contra de Martín Vizcarra, expresidente de la República, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por presunta infracción del artículo 126 de la Constitución. El informe final fue aprobado por la Comisión Permanente, la cual concluye que “Vizcarra Cornejo ha cometido infracción constitucional al artículo 126″ y por ello se propone la sanción su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años.

Por otro lado, el Pleno también verá la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el ex contralor general de la República y excongresista, Édgar Alarcón, por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada.

Finalmente, también se verá el informe final de la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a quien se le acusa de a presunta comisión del delito de encubrimiento personal, encubrimiento real y atentado contra la conservación e identidad de objeto, tipificados en los artículos 404, 405 y 370 del Código Penal, respectivamente; así como en la supuesta infracción constitucional a los artículos 159 (incisos 1, 2 y 4), 139 (inciso 2), 39 y 44 de la Constitución. El informe final aprobado por la Comisión Permanente recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.