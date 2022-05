César Acuña anuncia que demandará a Karelim López por desprestigiar a su universidad

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que se reunirá esta tarde con su defensa legal y su círculo cercano para analizar la presentación de una denuncia por difamación contra la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien lo acusó de pactar con el presidente de la República, Pedro Castillo, para apoyarlo con un título de magíster – en su Universidad César Vallejo (UCV) – donde el enlace habría sido el exsecretario general de Palacios de Gobierno, Bruno Pacheco.

“(¿Va a demandar a Karelim López por difamación?) Claro, hoy vamos a hacer una reunión porque realmente debe la señora explicar por qué ha dicho eso ante la Fiscalía, está haciendo daño a una institución y la institución no es César Acuña, sino los más de 170.000 estudiantes, más de 170.000 familias que están dentro de la universidad. Lo que hace es desprestigiar a una universidad que ha costado tanto esfuerzo. La gran pregunta es quién está detrás de esta señora y por qué ha declarado eso ante la Fiscalía, tendrá que demostrarlo (su acusación)”, declaró a Exitosa.

En esta línea, César Acuña aseguró que ese pacto no existe y, por lo tanto, no pertenece al círculo cercano del jefe de Estado. “Yo no tengo nada que pedirle al presidente porque todo lo que he obtenido en mi vida es trabajo y esfuerzo. ¿Qué interés tengo yo en estar cerca del Ejecutivo? Nada. ¿Qué interés puedo tener en estar cerca del presidente? Nada. ¿Qué interés puedo tener yo en ayudarlo en el 2012 para que el presidente haga su grado (de magíster)? Nada. Yo no vivo de la política, sino de mi trabajo”, comentó.

Ante la consulta sobre militantes de APP que han trabajado o laboran actualmente en el Ejecutivo o instituciones del Estado, el excandidato presidencial señaló que respeta el derecho de los integrantes de su partido. “Creo que nosotros tenemos más de 260.000 militantes, si hay profesionales de nivel que son llamados por el Ejecutivo no podemos prohibirles que trabajen, pero que quede claro que ningún puesto de trabajo, que han obtenido los militantes de APP, ha sido por un favor o por un negociado entre el Ejecutivo o el partido (APP), menos con el fundador”, agregó.

Inconsistencias en versión de Karelim López sobre pacto Acuña-Castillo

La primera inconsistencia se produce al revisar la fecha en la que fue presentada la tesis de maestría de Pedro Castillo, la cual data del 2012 ante la Universidad César Vallejo. Desde esa fecha, han transcurrido aproximadamente 9 años, cuando Pedro Castillo ni siquiera había cobrado un protagonismo mediático, el cual recién obtuvo como sindicalista en el 2017 cuando lideró una de las más grandes huelgas magisteriales del Perú durante el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La segunda inconsistencia se produce cuando Karelim López señala que Bruno Pacheco se encargó de realizar el trámite ante la UCV de la tesis del mandatario y su esposa Lilian Paredes. La investigación fue presentada en el 2012, en tanto, Bruno Pacheco y Pedro Castillo se conocieron recién en el 2017, en el marco de la huelga magisterial, como es de conocimiento público, basándose en las declaraciones de ambos.