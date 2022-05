Perú Libre: el riesgo de ocupar puestos claves del Estado sin perfil idóneo

Con nueve meses, el Gobierno de Pedro Castillo resalta entre otros aspectos por las cuestionadas designaciones en los altos cargos del Estado. Informes periodísticos señalan que diferentes ministerios actuarían como una “agencia de empleos” para cercanos a Perú Libre, entre ellos las carteras del Ambiente, de Transportes y Comunicaciones (MTC), y de Energía y Minas.

De esta última, su titular Carlos Palacios, el viceministro de Hidrocarburos, el secretario y diversos funcionarios son vinculados a dicho partido.

El exviceministro Jorge Chávez Cresta denunció que se estaría dando un “copamiento”.

Asimismo, el Ministerio de Salud -cuota de poder de Vladimir Cerrón- cuenta cada vez con más trabajadores vinculados a esta organización.

Jorge López Peña, nombrado por Pedro Castillo como ministro de Salud, es una persona cercana a Vladimir Cerrón. Foto: Twitter de Jorge López Peña

Esta actitud se da también en instituciones. Una es el Indecopi, cuyo presidente del directorio Julián Palacín fue candidato al Congreso por este grupo, aunque las decisiones que tome esta entidad dependen de sus salas especializadas.

Otra entidad es la Sutran, que está debilitándose. Hace semanas, el titular del MTC, Nicolás Bustamante, anunció su reestructuración ante las quejas de los colectiveros.

Chávez se resiste

Ejemplo de un cuestionado manejo es Petroperú cuando Hugo Chávez Arévalo, cercano a Cerrón, lo lideraba. El exfuncionario fue criticado por la presunta licitación irregular para la compra de biodiésel B100, la no suscripción del contrato para auditoría financiera y otros hechos. Fitch y Standard & Poor’s bajó la calificación de deuda de la entidad por la falta de transparencia financiera y el debilitamiento de gobernanza. Chávez y su círculo fueron removidos, pero, el Gobierno aún lo respalda: el ministro Palacios lo ha propuesto para presidente del directorio de Distriluz, empresa estatal que reúne compañías eléctricas.

Urgen cambios

Alfredo Dammert, exjefe de Osinergmin, consideró que no debería limitarse a gente conocida del Gobierno en altos cargos del Estado, sino que se debe tener “una mezcla más diversa”. Sobre el temor de que intenten ocupar nuevas presidencias de organismos reguladores, comentó que es un escenario poco probable.

“Si se cambiara por gente sin experiencia, no funcionaría bien el sector y se desactivaría la inversión”, comentó.

Por su parte, la economista Karla Gaviño resaltó que estos cargos no deben ser politizados, debe primar el expertiz profesional. Si se sigue la actual actitud, señala, seguirán los descontentos y los puestos durarán poco. “Esa constante rotación nos lleva a un deterioro sistemático de la gestión pública. No hay tiempo de madurar y asentar ninguna política pública adecuadamente”, sostuvo.

Los gabinetes del gobierno de Pedro Castillo se han caracterizado por la continua rotación de ministros y la inestabilidad. Foto: difusión

El economista Pablo Secada señaló que el rol administrador del Gobierno es “peor que lo usual”. De las entidades reguladoras, dijo: “Lo que hay que hacer es ver a qué personas quieren poner, si son personas serias o no”.

Cambios

Reguladores. Pese a tener finalistas para los directorios de Osiptel y Sunass, el Ejecutivo no termina de elegir. Ositrán también sigue en espera.

Osinergmin. El 3 de abril designaron a Omar Chambergo como presidente. La decisión aún no ha sido cuestionada.

Reacciones

Alfredo Dammert, expresidente Osinergmin

“En los ministerios, en la mayoría, no se está contratando por su experiencia y calidad técnica, sino por otros criterios . Eso no es bueno para el manejo, están haciendo que las cosas no funcionen”.

Karla Gaviño, docente U. del Pacífico

“El Gobierno está viendo que sus designaciones no son las más adecuadas. ¿Por qué no aprende estas lecciones? En vez de seguir buscando puestos, más bien buscar personas que puedan cumplirlos”.