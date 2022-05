Pedro Castillo y Lilia Paredes habrían llevado clases en locales informales para obtener grado de magister

En el año 2010, un grupo de maestros le pidió al dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña, abrir una sede del centro de estudios superior en el distrito de Cajabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, para que los profesores de la zona pudiesen realizar sus maestrías y obtener el grado correspondiente. El pedido fue aceptado por el líder de Alianza para el Progreso, quien, además, les otorgó un 50% de descuento en los pagos para acceder al posgrado. Uno de los docentes que logró beneficiarse con este programa fue nada menos que el actual presidente de la República, Pedro Castillo.

De acuerdo con un reportaje emitido por Cuarto Poder, los locales para llevar a cabo las actividades de la maestría no tenían un lugar fijo, y estos más bien tenían un carácter itinerante.

Ante ello, Demetrio Rodríguez Vásquez, coordinador de la Universidad César Vallejo en Tacabamba, señaló que recibió un pago aproximado de 500 soles al mes por sus servicios y reveló que las clases se llevaban algunas veces en salones de una escuela primaria, otras en las instalaciones de una escuela secundaria e incluso se hizo uso del auditorio de la municipalidad.

“(¿Una semana podría ser en el colegio y otra en el auditorio?) Sí. (¿No había un lugar fijo) Desde luego que no había un lugar fijo ”, explica el profesor.

Asimismo, Demetrio Rodríguez contó que las sesiones no eran regulares, sino que se realizaban entre dos o cuatro veces al mes, los fines de semana. Esto, cuenta el coordinador, se debe a que los aspirantes al grado de magíster tenían que desplazarse desde lejos.

“(¿Las clases no eran regulares?) No, porque era venir de tan lejos, no . Entonces cada 8, cada 15 días. Se desarrollaba cada fin de semana”, asegura.

El profesor Almansor Garcia Delgado, otro de los beneficiados con los descuentos en la maestría, comentó que aprovecharon la oportunidad de llevar sus estudios de posgrado porque, debido a la situación económica de los docentes, era quizá la única manera de acceder a dicha educación. Además, dijo a Cuarto Poder que no recordaba la nota con la que había aprobado su tesis, pero que fue un profesor de apellido Gaitán quien cumplió con la función de asesor.

El maestro Gerardo Gaitán Merejildo fue quien dictó el curso de Desarrollo de la investigación para los aspirantes a magíster. Gaitán señala que el curso tuvo una duración de solo tres días: del 24 al 26 de junio de 2011. Por este servicio se le pagó un total de 420 soles, que incluyeron los conceptos de pasaje, alimentación, movilidad y hospedaje.

Es aquí cuando entra a tallar directamente la figura del presidente Pedro Castillo, pues en su tesis de maestría consigna al profesor Gaitán como su asesor. No obstante, el docente niega haber cumplido esta función.

“Personalmente, yo me alegro de haber tenido como mi alumno al presidente y dar fe de que es un hombre comprometido con su gremio. Más allá de sus tesis no puedo juzgar porque no he tenido en mi poder este trabajo ”, aseveró.

“Si ellos querían que yo fuera su asesor, ellos me debían venir a buscar. Pero ellos no vinieron. Yo no fui su asesor. No tengo ninguna vinculación ”, agregó.

A raíz de la denuncia en contra del jefe de Estado por el presunto plagio de su tesis de grado, se ha puesto también en tela de juicio la calidad educativa de la Universidad César Vallejo. Una muestra de ello es lo siguiente: las maestrías que se impartieron bajo esta modalidad cesaron en 2012 y los eventos de sustentación se desarrollaron en el auditorio de la Municipalidad. Para la entrega de diplomas, se hizo uso de la sede de Cajamarca. No obstante, de acuerdo con un documento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) en el 2017, dicho local operaba informalmente.