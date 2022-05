Pedro Castillo: Gerardo Gaitán niega haber sido asesor en tesis de magíster de pareja presidencial

El presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes, consignaron al docente Gerardo Gaitán Merejildo como asesor de tesis para obtener el grado de magíster por la Universidad César Vallejo. Sin embargo, el maestro aseguró que únicamente fue profesor de la pareja presidencial en el curso de Desarrollo de la investigación, según un reportaje emitido por Panorama.

“ Quien habla no ha participado como asesor de tesis, he sido profesor de un curso . El profesor de un curso no es el asesor. Ahí existe divergencia (...). El suscrito fue invitado por la César Vallejo para dictar en el curso de maestría. Fue en el periodo 2012 – 1. En ese periodo se me indico que debía dictar en el distrito de Tacabamba un curso de Desarrollo de investigación científica”, explicó el docente.

Asimismo, Gaitán Merejildo mencionó que la Universidad César Vallejo tendría que emitir una resolución que indique que se le ha asignado como asesor. No obstante, ese documento no existe.

“Yo no tengo ningún vínculo con la universidad para ser el asesor. La universidad a través de la escuela de post grado tiene que sacar una resolución que determine que yo soy el asesor y eso no existe . En mi haber no existe ninguna resolución que sea asesor. Que Pedro Castillo me haya puesto y me dedique en su tesis, es un honor estar en su tesis... eso no implica nada... ya se ha abierto una investigación fiscal”, agregó.

Por su parte, el coordinador de la Universidad César Vallejo en Tacabamba, Demetrio Rodríguez Vásquez, señaló que el dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña, cedió parte de su tierra para realizar los estudios de maestría.