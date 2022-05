Pedro Castillo declarará en caso de lavado de activos

El presidente Pedro Castillo Terrones fue citado a declarar el próximo 16 de mayo a las diez de la mañana en la investigación que dirige la fiscal Luz Taquire Reynoso, del Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. La funcionaria tiene a su cargo la colaboración eficaz de la empresaria y lobbista Karelim López Arredondo, caso donde también está incluido el exsecretario Bruno Pacheco y otros involucrados.

Según el documento en el que Taquire cita a Castillo y al que accedió este diario, se busca que el jefe de Estado declare acerca de “los hechos materia de investigación en relación con el investigado Bruno Arnulfo Pacheco Castillo y otros, así como cualquier otra información que resulte relevante”.

La citación precisa además que la fiscal busca con ello conseguir más elementos de convicción “así como programar diversas diligencias para esclarecer los hechos materia de análisis”. Se espera así que en los siguientes días el Ministerio Público programe otras declaraciones de testigos o emita otras disposiciones con respecto a la investigación.

“El jueves me entrevisté con la fiscal Luz Taquire. Ella me recibió y le presenté nuestro punto de vista con respecto a la investigación, nada más. Vamos a proceder de acuerdo a ley con esta citación fiscal”, sostuvo en comunicación con La República el abogado de Castillo, Eduardo Pachas Palacios.

Cabe precisar en este sentido que la citación fiscal también señala oficiar al despacho presidencial que Castillo pueda precisar si declarará en su domicilio, en su oficina de Palacio de Gobierno o cualquier otro lugar de su elección.

Hasta el momento, dado que Castillo tiene abierta ya una investigación en la Fiscalía de la Nación por el caso Provías (beneficio legal al Consorcio Puente Tarata III en San Martín) y Petroperú (compra irregular de biodiésel a favor del empresario Samir Abudayeh) dada su condición de alto funcionario, el despacho de la fiscal Luz Taquire ha citado al jefe de Estado en calidad de testigo.

Los casos de corrupción propiamente dichos, que involucran directa o indirectamente a Pedro Castillo, están siendo dirigidos por un fiscal supremo. Pablo Sánchez Velarde, nuevo fiscal de la Nación, no obstante, puede reevaluar la decisión previa de su antecesora Zoraida Ávalos que dispuso posponer el inicio de diligencias contra Castillo hasta que culmine su mandato en 2026.

Defensa niega plagio

En la última semana, la Fiscalía abrió investigación contra el presidente Pedro Castillo Terrones y la primera dama Lilia Paredes por supuestas irregularidades en su tesis de maestría que expuso en la Universidad César Vallejo en el año 2011.

El software antiplagio Turnitin detectó de este modo un 54% de coincidencias en el trabajo que presentó la pareja presidencial con otros que no eran de su autoría. Los delitos que se investigan son de presunto plagio, falsedad genérica y cobro indebido.

PUEDES VER: Pedirían ampliar plazo para indagaciones sobre Gobierno

Al respecto, el abogado de Castillo sostuvo también para esta nota: “Los artículos 21 y 25 del reglamento interno del 2008 de la Universidad César Vallejo señalan que es responsable el asesor de tesis en casos similares. Advierte que quien dirige la supervisión es el asesor. No acepto lo que se indica de errores morales o éticos como si fuera una conducta deshonesta del presidente”.

“Se ha formado un comité de ética en la universidad, integrada por el vicerrector académico Heraclio Campana, que dijo que el alumno era responsable. No ha leído la propia normativa de su universidad. Se quiere echar la culpa de todo a Castillo. Esa comisión está integrada por magísteres y doctores que han obtenido sus grados en la misma UCV. Debe pasarse por Turnitin las tesis de los miembros de esa Comisión, porque uno de ellos tiene dos doctorados (...) El vicerrector no puede adelantar opinión si recién va a investigar. No respeta la presunción de inocencia”, añadió.

Karelim López Arredondo: colaboradora eficaz

La investigación que abrió la fiscal Luz Taquire por lavado de activos abarca el hallazgo de US$20.000 en el despacho de Bruno Pacheco en noviembre de 2021 así como la fiesta con la banda musical “Grupo 5″ que se hizo para la hija del exfuncionario en Cieneguilla, a la que asistieron también Karelim López Arredondo y el exgerente de Petroperú Hugo Chávez Arévalo.

Además, López ha declarado como colaboradora eficaz desde febrero que Pedro Castillo habría liderado una organización criminal en el MTC. Sus declaraciones han servido para dictar prisión preventiva en el caso Provías a Pacheco, los sobrinos de Castillo Fray Vásquez y Gian Castillo así como a Zamir Villaverde y otros exfuncionarios. “El jueves me recibió la fiscal Taquire y le presenté nuestra posición”, dijo el abogado de Castillo.