Los chats y las presiones de Zamir Villaverde para contratar a recomendado en MTC

Los aportes de José Luis Cortegana, exdirector de Provías Nacional, a la Fiscalía de la Nación brindan nuevas luces sobre las presiones que habría ejercido Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, dentro de la institución para nombrar a personas allegadas a su círculo a fin de pulir el engranaje que se dedicaba al reparto de millonarias obras en el MTC y que habrían generado un prejuicio económico al Estado.

Tanto los testimonios de Cortegana como las pruebas aportadas al Ministerio Público, entre los que se encuentra conversaciones de WhatsApp, vienen ayudando a los fiscales a armar el rompecabezas de corrupción en el que también había estado involucrado el empresario Zamir Villaverde, actualmente bajo prisión preventiva de 36 meses. Este se habría dedicado a actuar como un operador para colocar estratégicamente a personas en puestos clave.

“Cuarto poder” accedió a una serie de conversaciones filtradas entre José Luis Cortegana y Zamir Villaverde, en las que se evidencia las presiones ejercidas por el empresario sobre el primero para concretar el nombramiento de Hugo Trece Delgado. En la conversación se lee lo siguiente: “Trece Delgado. Es un gran profesional. (Para) subdirector de Conservación, no tiene ningún antecedente ni sanción administrativa ni problema. Conoce bastante de este tema, va a aportar mucho a la gestión. Es de carrera en ese lugar”.

La presión de Villaverde, sin ser funcionario del MTC o tener un mínimo vínculo con la institución, sorprende. Ante este comportamiento, José Luis Cortegana asegura que filtró la conversación porque quiere ser recibido por el Ministerio Público nuevamente y así aclarar su participación en este engranaje que habría liderado el exministro Juan Silva: “Sí, se ha hecho pública mi declaración que hice en la Fiscalía, porque solicitó mi presencia la Fiscalía”, agregó.

Información clave de Cortegana

Cortegana Sánchez es un ingeniero civil de profesión y se desempeñó en Provías Nacional entre el 16 y 28 de setiembre del 2021 por un corto periodo. Meses después, el 1 de abril de este año. entregó valiosa información a la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, en diálogo con la fiscal Luz Taquire. En esta entrevista, Cortegana informó sobre cómo Juan Silva le presentó a Zamir Villaverde, quien luego de ello se sintió en el derecho de solicitarle directamente sus requerimientos.

“El ministro Juan Silva abre la puerta que da al corredor del despacho diciendo Provías, refiriéndose a mí y me hizo pasar. Al ingresar a la oficina, me percaté que había una persona dentro a quien no conocía en ese momento, a quien le dijo que yo era director de Provías. Esta persona comentó abiertamente que había un pago por un arbitraje, como que esta persona venía a nombre de alguien para realizar esa gestión. En ese momento, el ministro dijo que eso lo conversemos, sobre el tema, entre ambos y procedió a retirarse”, se lee en su declaración.