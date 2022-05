Exministro Juan Silva debe responder por 7 contratos con constructoras

Por: Ángel Páez y Piero Espíritu

El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva le dio 72 horas a la colaboradora eficaz Karelim López para que rectifique las imputaciones que formuló en su contra. López ha señalado sostenidamente ante las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire que Silva facilitó la adjudicación de obras públicas de Provías Descentralizado a compañías constructoras chinas, según instrucciones del empresario Zamir Villaverde. Cuando el extitular del MTC remitió la advertencia por carta notarial a López, y le anunciaba una querella por 5 millones de soles en caso no se corregía, este no sabía que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso iniciar investigación en su contra por los presuntos delitos de colusión y crimen organizado, basándose en los informes de las fiscales Zecenarro y Taquire. No se trataba solo de las declaraciones de Karelim López. Las fiscales corroboraron los dichos de López con otros colaboradores eficaces y testigos.

Pablo Sánchez señala en su disposición que Juan Silva influyó en la adjudicación de 7 contratos a favor de constructoras chinas, consorcionadas con otras empresas peruanas, por un monto que supera los 804,5 millones de soles. Para dicho fin, en coordinación con Zamir Villaverde, designaba o reemplazaba funcionarios en el MTC que estuvieran dispuestos a inclinar los procesos de licitación en beneficio de las constructoras asiáticas China Civil Engineering Construcción Co. (CCECC), China Railway n.° 10 Engineering Group y China Railway Tunnel Group.

“Según la información recabada (por las fiscales Zecenarro y Taquire), el exministro Juan Silva Villegas habría tomado las decisiones respecto a los (7) contratos indicados, luego de haber consultado con el grupo de personas con las que venía viendo estos temas (las licitaciones) de manera irregular”, explica el fiscal de la Nación.

En el “grupo de personas” se encuentran Zamir Villaverde, los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, además de los 6 congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’. Quienes “en la adjudicación de dichos contratos habrían cometido presuntas irregularidades en las licitaciones y favorecimientos a las referidas empresas (chinas y peruanas)”, indica el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

De acuerdo con la disposición de Sánchez, los hechos revelados por Karelim López, corroborados por las fiscales Zecenarro y Taquire con otros colaboradores eficaces y testigos, acercan mucho más al jefe del Estado con los presuntos actos de corrupción en el MTC identificados por las autoridades, como se verá más adelante.

Los 7 contratos bajo sospecha son los siguientes:

-26.7.2021: China Civil Engineering Construction Co. (CCECC) e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) S/ 65,7 millones.

-13.9.2021: China Railway n.º 10 Engineering Group y Grupo Constructor y Consultor Asociados S/ 158.3 millones.

-21.9.2021: China Civil Engineering Construction Co. (CCECC) e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP)

S/ 105.9 millones.

-23.9.2021: China Civil Engineering Construction Co. (CCECC) e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP)

S/ 125.4 millones.

-1.10.2021: China Civil Engineering Construction Co. (CCECC) e Ingeniería Integración de Proyectos (INIP) S/ 116.5 millones.

-9.11.2021: China Railway Tunnel Group S/ 51.9 millones.

-29.11.2021: China Railway Tunnel Group S/ 180.5 millones.

Como puede apreciarse, los contratos se adjudicaron en el corto plazo de 4 meses de la gestión del exministro Juan Silva.

La República hizo una revisión de cada uno de los procesos de licitación y encontró que compitieron virtualmente las mismas compañías chinas, por lo que se trataría de simulaciones para aparentar que se compulsaron ofertas técnicas y económicas diferentes. Para controlar estos procesos, el exministro Silva y el empresario Zamir Villaverde confabulaban para designar a los funcionarios de Provías Nacional adecuados a sus intereses.

Tanto Silva como Villaverde han negado públicamente haber interferido en las adjudicaciones de obras públicas, como expresó desde un primer momento Karelim López a las fiscales Zecenarro y Taquire. Sin embargo, el fiscal de la Nación, en la disposición de inicio de investigación contra el extitular del MTC, anota las declaraciones del exjefe de Provías Nacional José Cortegana Sánchez, quien confirmó la relación entre el exministro Silva con Villaverde, el operador que ofrecía a los empresarios los contratos con el MTC.

“En relación a los actos de corroboración (…), se cuenta con la declaración testimonial de José Luis Cortegana Sánchez, en la cual refiere (…) que el día 20 de septiembre de 2021, el (entonces) ministro Juan Silva le presentó a Zamir Villaverde García, con quien conversó por orden del ministro”, señala el fiscal de la Nación. Villaverde le solicitó a Cortegana interferir en un proceso de arbitraje y que le pidió designar en un cargo a un recomendado, Hugo Trece Gallardo. Para asegurar que no se había equivocado de persona, a pedido de las autoridades, Cortegana identificó mediante fotografías a Zamir Villaverde.

Villaverde le había dicho a Cortegana: “(Le dijo) que estaba ahí por el ministro (Silva), que venía de arriba, refiriéndose al ministro y que venía de Palacio de Gobierno, dando a entender que no estaba tratando con cualquiera y que tenía poder”, reseña Pablo Sánchez en su resolución.

Conforme el testimonio de José Cortegana, el encuentro ente el exministro Juan Silva, Zamir Villaverde y él se registró el 20 de septiembre de 2021. Después de esa fecha, las empresas chinas ganaron 5 de los 7 contratos que obtuvieron en la gestión del exministro Silva.

Este diario se comunicó en reiteradas oportunidades a los números telefónicos de Juan Silva Villegas, pero no obtuvo respuesta. La República estará atenta a las comunicaciones de Silva para que ofrezca sus descargos.

El fiscal de la Nación también consigna la información que reveló La República, y que confirmaron las fiscales del caso, sobre la reunión que sostuvieron en el despacho del congresista acciopopulista Raúl Doroteo Carbajo –uno de los 6 del grupo ‘Los Niños’-, el 13 de enero de este año, con Lin Qingyong, nada menos que el representante de China Civil Engineering Construction Co. (CCECC). También estuvo presente Alexander Aguilar Quispe, hermano de los dueños de Ingeniería Integración de Proyectos (INIP), que ganó las supuestas licitaciones amañadas con la mencionada constructora china. El gerente general de INIP, Roberto Aguilar Quispe, también maneja otra empresa que obtuvo contrato con Provías Descentralizado, Grupo Constructor y Consultor Asociados, con su socia y cuñada Beatriz Monteverde Calatayud, esposa de Alexander Aguilar Quispe, quien intervino en la entrevista con el legislador Doroteo.

Esta cita del 13 de enero de este año confirma la vinculación de ‘Los Niños’ con las empresas chinas y sus socios peruanos que durante la gestión de Juan Silva ganaron los 7 contratos bajo investigación.

Las fiscales corroboraron que los integrantes de ‘Los Niños’ tenían franqueado el acceso al presidente Pedro Castillo, después de verificar que mantuvieron entrevistas el 25 de agosto, 14 de septiembre, 7 de septiembre y 6 de diciembre de 2021, y el 14 de enero de 2021, todos o algunos de ‘Los Niños’: los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Jhaec Espinoza Vargas e Ilich López Ureña.

Es por esto que el fiscal de la Nación resolvió incluir a los 6 congresistas acciopopulistas conocidos como ‘Los Niños’ en la investigación, por “presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a empresas de origen chino (China Civil Engineering Construction Co. y China Railway Tunnel Group), acciones en las cuales habrían participado los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Jhaec Espinoza Vargas e Ilich López Ureña”.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, añade al respecto que en algunos de los encuentros pudo estar Juan Silva: “En esa línea de análisis, de la información que recaban se pueden advertir presuntas reuniones con el presidente Pedro Castillo, incluso participando en alguna de ellas el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas”.

Llegó la hora de decir la verdad. ❖

Actores claves de las licitaciones sospechosas

El interrogatorio a los integrantes de los comités de licitación de Provías Descentralizado, que concedieron los 7 contratos a las empresas chinas y a sus socios peruanos, permitirá establecer a las fiscales Karla Zecenarro y Luz Taquire qué funcionarios interfirieron para que otorgaran la buena pro con nombre propio.

Entre los que fueron parte de los comités de los procesos bajo investigación, por presuntamente inclinarse en beneficio de los chinos, se encuentran Emerson Satón Meza, Ariela Toro Ita, Irma Cerna Denegri, Leydi Basaldúa Orellana, Joel Bullón Churampi, Becher Capcha Chávez, Lucio Alva Matteuchi, Katia Saldarriaga Jara, Javier Mamani Pacori, Estuardo Tello Pereyra, Juan Castillo Vásquez, Dangelo Pacheco Trujillo, Luz Camacuari Suárez, Freddy Mancha Caso, Scott Fernández Velarde y Henry Carrillo Villegas.