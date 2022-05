Revelan que hermana de Bruno Pacheco adquirió lujosa camioneta a solo US$ 3.500

Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno y quien se encuentra prófugo de la justicia, ingresó al recinto presidencial en un lujoso vehículo, el cual habría sido adquirido de manera irregular, de acuerdo a un reportaje emitido por “Punto final” este domingo.

En efecto, la camioneta azul de placa BBM466 fue adquirida por Gloria Pacheco, hermana de Bruno Pacheco, por apenas US$ 3.500. No obstante, el dominical reveló que dicho vehículo tiene un valor en el mercado de US$ 20.000.

Asimismo, se conoció que la transferencia de la camioneta a Gloria Pacheco se hizo a través de la empresa Cerámicos Peruanos, conformada por Silva Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT) vinculada con Bruno Pacheco, y el esposo de esta Raúl Torpoco Cerrón.

El reportaje recuerda que Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en el Ministerio Público por el caso Puente Tarata, informó que Silvia Barrera fue quien presentó al empresario Zamir Villaverde a Bruno Pacheco, quien tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

De igual manera, se supo que la camioneta Mazda de modelo CX5 que conducía Bruno Pacheco primero estuvo registrada como propiedad de la empresa Cerámicos Peruanos. Sin embargo, en septiembre del 2021 fue transferida a Gloria Pacheco.

En ese sentido, el dominical señaló que el 26 de agosto de ese año se realizó un depósito bancario a nombre de la hermana del exfuncionario y que el 6 de octubre fue Rául Torpoco quien firmó el acta notarial de compra-venta del vehículo, como consta en los registros públicos.