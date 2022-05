Bruno Pacheco: “Esto es algo insólito, me acusan de delitos que no he cometido”

El exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco se refirió a las investigaciones que se siguen en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada por el caso de Puente Tarata III y mencionó que el accionar de la justicia es insólito, pues se le acusa de delitos que, asegura, no ha cometido. El exfuncionario público anunció su disposición de colaborar con las pesquisas, pero enfatizó en que estas deben estar dentro del Estado de Derecho. Asimismo, remarcó que no se someterá a una campaña “políticamente indigna”.

“Esto es algo insólito, solo concebible por la politización de la JUSTICIA. Me acusan de delitos que no he cometido . Estoy dispuesto a colaborar con una justicia JUSTA y dentro del Estado de Derecho. Voy a defenderme y nunca me someteré a una campaña políticamente dirigida”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

Twitter de Bruno Pacheco

De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, el Ministerio Público tendrían información del paradero de Pacheco, quien actualmente lleva dos meses prófugo de la justicia. La exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT) Silvia Barrera Vásquez cumpliría la función de intermediaria entre exhombre de confianza del presidente Pedro Castillo y su equipo de defensa legal.

Sin embargo, al ser consultada por el semanario, la exautoridad edil negó cualquier vínculo: “No sé por qué me involucran. Vierten información sin pruebas. Ya me hicieron mucho daño. Basta”, señaló Barrera Vásquez a dicho medio.

Aníbal Torres confirmó reunión extraoficial con Bruno Pacheco

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, confirmó el último miércoles 4 de mayo que sí se reunió con el ex secretario general Bruno Pacheco. Durante el encuentro, Torres le consultó sobre la procedencia de los 20.000 dólares encontrados en el baño de su oficina. Estas declaraciones del primer ministro tuvieron lugar durante una sesión de la Comisión de Fiscalización.

“Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando conducía de San Isidro a Surquillo, en una calle en San Borja. Subió al vehículo y le digo: ‘¿Qué cosa pasó?’, porque ya se sabía lo de los 20.000 dólares. Me dice: ‘No es cierto lo que están manifestando, esos 20.000 dólares yo los he retirado del banco y tengo el voucher’”, señaló Torres Vásquez en el Parlamento.