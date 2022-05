Pedro Castillo y la Sunedu: las idas y venidas del presidente respecto a la reforma universitaria

Dándole la contra a los 20 parlamentarios de Perú Libre que respaldaron el debilitamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el presidente Pedro Castillo anunció que observará la autógrafa de la norma que, bajo la excusa de “restablecer la autonomía universitaria”, atenta contra la reforma de la educación superior.

“Preocupado por la educación del país, entendiendo que la educación superior también es un derecho constitucional de la juventud peruana, debo mencionarles que esta reforma universitaria no puede retroceder. Por eso, el Poder Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso”, dijo Castillo Terrones al cierre del Consejo de Ministros Descentralizado en Ica.

La continuidad de la Sunedu es un tema que —al igual que muchos otros— el mandatario había optado por no comentar desde el inicio de su gestión. Así lo reveló el exministro Juan Cadillo en una entrevista concedida a La República, en septiembre de 2021.

“No he conversado, precisamente, sobre el tema de la Sunedu, pero lo que el presidente desea es que se tenga una mejor calidad educativa en todos los niveles. Esa es la apuesta, de hacer una revolución educativa. Es lo que se me ha encomendado”, declaró Cadillo a este medio.

A pesar de que ya habían transcurrido más de 40 días desde que juró como jefe de Estado, Pedro Castillo no había hablado de la entidad fiscalizadora de la educación universitaria con su entonces titular del Minedu. Este es un defecto que arrastra desde la campaña electoral.

Pedro Castillo y la Sunedu en primera vuelta

El primer plan de Gobierno de Perú Libre —redactado por Vladimir Cerrón— con el que postulaba el maestro de escuela rural Pedro Castillo no hacía mención alguna de la Sunedu. Las únicas propuestas de dicho documento directamente relacionadas a la educación superior son la construcción de una universidad en cada región y el ingreso libre a las casas de estudios, planteamiento cuestionado por especialistas.

En ninguno de los párrafos del capítulo IV del referido plan de Gobierno, titulado “Nueva escuela pública orientada a la liberación”, se habla de cómo se supervisará o garantizará la educación superior.

Castillo Terrones se pronunciaría respecto a este tópico en marzo de 2021, cuando La República le hizo llegar un cuestionario en el que se consignaba la siguiente pregunta: “En caso llegue a la presidencia, ¿apoyará la continuidad de la Sunedu?”.

“Hay que evaluarla y sacar lo positivo. Hay muchos jóvenes que se quedaron en la calle luego de una gran inversión y no saben a dónde ir, y no pueden estar mendigando un derecho constitucional. La Sunedu ha tenido que ver con el buen papel que ejercen las universidades, pero me gustaría que comprometa al Estado a arrancar un presupuesto para gestar la verdadera investigación en las universidades”, fue la respuesta del entonces aspirante presidencial.

El nuevo candidato Pedro Castillo y la Sunedu

Tras acceder a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, Pedro Castillo presentó un nuevo plan de Gobierno, con miras a los primeros 100 días de gestión.

Este plan fue redactado en conjunto con sectores de la izquierda progresistas, quienes respaldaron la candidatura del dirigente sindical. Sin embargo, en este documento denominado “Perú al Bicentenario sin corrupción” tampoco se plantean medidas para garantizar una educación de calidad en las universidades.

El ahora jefe de Estado volvería a referirse sobre la entidad supervisora de la educación el 17 de mayo de 2021, día en que junto a su rival Keiko Fujimori suscribió la “Proclama Ciudadana - Juramento por la Democracia”, cuyo cuarto punto era robustecer la labor de la referida entidad adscrita al Minedu.

“Que jure promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la Sunedu”, fue el compromiso que asumió Pedro Castillo al firmar el acta.