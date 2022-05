Caso Keiko Fujimori: juez concede nuevo plazo al fiscal José Domingo Pérez

El control de la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y sus principales colaboradores se ha congelado. El fiscal José Domingo Pérez no logró subsanar la acusación en los plazos previstos por la norma procesal.

El juez Víctor Zúñiga dijo, inicialmente, que el plazo máximo era ocho días laborales, a partir del 18 de abril último. La Fiscalía pedía 30 días, pero eso no era posible pues las audiencias debían reanudarse dentro de un margen temporal de ocho días laborables.

Así, el primer plazo se fijo para el 28 de abril. Pero el fiscal no pudo cumplir su tarea. José Domingo Pérez argumentó que el robo de la laptop de la fiscal adjunta Paulina Roque no les había permitido concluir con la revisión.

Al juez se le observó incomodo. Tuvo que olvidarse lo que dijo el 18 de abril. Sin poder avanzar, concedió una prórroga de plazo hasta el medio día del viernes 6 de mayo.

Pero llegó mayo y aún no hay acusación corregida. El fiscal Pérez se presentó a pedir otros 15 días. Señaló que en estos 18 días naturales solo ha podido revisar y corregir la acusación sobre Keiko Fujimori y otros seis acusados. Al ser 40 el número total de acusados, le falta revisar y corregir 33 casos.

Pérez intentó presentar la acusación parcial contra estas siete personas, una situación que el juez Zúñiga había dejado entrever en la audiencia del 28 de abril. Pero eso no es posible.

“No se puede tener por subsanado en partes el requerimiento de acusación”, señaló el juez. Parece que reviso las normas y esa idea no es posible.

Zúñiga y sus asistentes debieron volver a revisar su agenda y contar días laborables. Le ha concedido nueva prórroga al fiscal hasta el 16 de abril, otros 10 días naturales. Los días laborables van de lunes a viernes, no cuentan sábados, domingos ni feriados.

De una u otra forma, la Fiscalía ha logrando casi el plazo que pidió el 18 de abril y que el juez no le concedió. Zúñiga convocó la siguiente audiencia para las 9:00 de la mañana del 17 de mayo.

En teoría, ese martes el fiscal deberá empezar a sustentar oralmente la acusación corregida, aunque es posible que se pida nueva plazo. En medios judiciales se comenta que la Fiscalía aprovechará estas prorrogas para presentar nuevas pruebas contra Keiko Fujimori.

Todo parece ser posible en el control de la acusación y los jueces de investigación preparatoria suelen ser muy flexibles con los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

Vacío legal

La ley no dice que pasa con un caso si un fiscal no corrige la acusación en un determinado plazo. El Código Procesal Penal solo dice que entre una y otra audiencia no deben pasar más de ocho días.

Además, indica que si la acusación no se presenta en determinado plazo, el fiscal incumple en una responsabilidad administrativa. Pérez aceptó asumir esa responsabilidad y confía en que la Fiscalía de Control Interno no lo sancionará.

Pero este vacío también abre las puertas para que la defensa hoy o en un futuro cuestione la legalidad del proceso. El exprocurador Christian Salas, abogado de Fuerza Popular, señaló que, según el artículo 144.1 del Código Procesal Penal: “Caducado el plazo, la ley no permite una prórroga para la subsanación. Eso va contra el debido proceso, la legalidad y es una causal de nulidad”.

En tanto, Gonzalo del Río, abogado de José Chlimper, señaló que el juez “resuelve otorgar otro plazo que ni la ley ni la jurisprudencia de la Corte Suprema autoriza. Toma la decisión de dar un plazo que la ley no establece, un plazo que ya había rechazado. Le otorga un plazo al fiscal que no existe”.

Humberto Abanto ha recordado que todo esto se debe al apresuramiento del fiscal Pérez por presentar la acusación días antes de la primera vuelta de las elecciones del 2021.

“Hubo apresuramiento por presentar la acusación para perjudicar las posibilidades electorales de Keiko Fujimori y Fuerza Popular”, acusó Abanto. El apresuramiento, indica el abogado, es la fuente de los graves errores que tienen que corregirse en la acusación.

Rechazan adelantar declaraciones

El juez Víctor Zúñiga rechazó el pedido de la Fiscalía para adelantar la declaración de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, en el caso Fujimori.

Zúñiga indicó que no hay motivos de fuerza mayor que justifiquen adelantar esa declaración antes del juicio. La Fiscalía pretendía aprovechar que Barata y Odebrecht declararan en el juicio a Humala, para preguntarles por los otros casos. Pero el adelanto de declaración solo se justifica en un peligro personal del testigo.